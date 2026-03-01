Челси стал командой, которую Артета в качестве тренера побеждал чаще всего
Беспроигрышная серия Арсенала против Челси достигла уже 11 матчей
Микель Артета в рекордный 11-й раз победил Челси во всех турнирах. Никакую другую команду испанец в своей тренерской карьере не побеждал столько раз.
В этот раз «канониры» под руководством Артеты были сильнее в матче 28-го тура АПЛ (2:1).
На этот счет вспомним команды, которых побеждал тренер Арсенала чаще всего во всех турнирах.
Команды, чаще всего побежденные Микелем Артетой в качестве тренера во всех турнирах
- 11 – Челси
- 10 – Вулверхэмптон
- 9 – Лидс Юнайтед
- 9 – Кристал Пэлас
- 9 – Ньюкасл Юнайтед
- 9 – Тоттенхэм Хотспур
- 8 – Лестер Сити
- 8 – Вест Хэм Юнайтед
- 8 – Манчестер Юнайтед
- 7 – Брентфорд
Также Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в матчах против Челси до 11 матчей во всех турнирах.
Беспроигрышная серия Арсенала в матчах против Челси во всех турнирах (11)
- 2026, АПЛ, Арсенал – Челси – 2:1
- 2026, Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
- 2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
- 2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
- 2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
- 2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
- 2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
- 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
- 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4
Однако эта беспроигрышная серия Арсенала не самая длинная в матчах против Челси. В период с 1999 по 2004 годы «синие» не могли победить «канониров» в 17 играх подряд во всех турнирах.
Arsenal are now unbeaten in their last 11 games against Chelsea across all competitions (W8 D3). 💪 https://t.co/kP7VZS4khy— Squawka (@Squawka) March 1, 2026
