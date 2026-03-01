Челси стал командой, которую Артета в качестве тренера побеждал чаще всего

Микель Артета в рекордный 11-й раз победил Челси во всех турнирах. Никакую другую команду испанец в своей тренерской карьере не побеждал столько раз.

В этот раз «канониры» под руководством Артеты были сильнее в матче 28-го тура АПЛ (2:1).

На этот счет вспомним команды, которых побеждал тренер Арсенала чаще всего во всех турнирах.

Команды, чаще всего побежденные Микелем Артетой в качестве тренера во всех турнирах

11 – Челси

10 – Вулверхэмптон

9 – Лидс Юнайтед

9 – Кристал Пэлас

9 – Ньюкасл Юнайтед

9 – Тоттенхэм Хотспур

8 – Лестер Сити

8 – Вест Хэм Юнайтед

8 – Манчестер Юнайтед

7 – Брентфорд

Также Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в матчах против Челси до 11 матчей во всех турнирах.

Беспроигрышная серия Арсенала в матчах против Челси во всех турнирах (11)

2026, АПЛ, Арсенал – Челси – 2:1

2026, Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0

2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3

2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1

2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0

2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1

2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0

2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2

2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1

2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1

2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4

Однако эта беспроигрышная серия Арсенала не самая длинная в матчах против Челси. В период с 1999 по 2004 годы «синие» не могли победить «канониров» в 17 играх подряд во всех турнирах.