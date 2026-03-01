Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси стал командой, которую Артета в качестве тренера побеждал чаще всего
Англия
01 марта 2026, 20:54 | Обновлено 01 марта 2026, 20:55
22
0

Челси стал командой, которую Артета в качестве тренера побеждал чаще всего

Беспроигрышная серия Арсенала против Челси достигла уже 11 матчей

01 марта 2026, 20:54 | Обновлено 01 марта 2026, 20:55
22
0
Челси стал командой, которую Артета в качестве тренера побеждал чаще всего
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Микель Артета в рекордный 11-й раз победил Челси во всех турнирах. Никакую другую команду испанец в своей тренерской карьере не побеждал столько раз.

В этот раз «канониры» под руководством Артеты были сильнее в матче 28-го тура АПЛ (2:1).

На этот счет вспомним команды, которых побеждал тренер Арсенала чаще всего во всех турнирах.

Команды, чаще всего побежденные Микелем Артетой в качестве тренера во всех турнирах

  • 11 – Челси
  • 10 – Вулверхэмптон
  • 9 – Лидс Юнайтед
  • 9 – Кристал Пэлас
  • 9 – Ньюкасл Юнайтед
  • 9 – Тоттенхэм Хотспур
  • 8 – Лестер Сити
  • 8 – Вест Хэм Юнайтед
  • 8 – Манчестер Юнайтед
  • 7 – Брентфорд

Также Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в матчах против Челси до 11 матчей во всех турнирах.

Беспроигрышная серия Арсенала в матчах против Челси во всех турнирах (11)

  • 2026, АПЛ, Арсенал – Челси – 2:1
  • 2026, Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
  • 2026, Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
  • 2025, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 2025, АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
  • 2024, АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 2024, АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
  • 2023, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
  • 2023, АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
  • 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
  • 2022, АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4

Однако эта беспроигрышная серия Арсенала не самая длинная в матчах против Челси. В период с 1999 по 2004 годы «синие» не могли победить «канониров» в 17 играх подряд во всех турнирах.

По теме:
Арсенал повторил рекорд АПЛ по голам после угловых в одном сезоне
Боэли удивил признанием, почему купил Кукурелью в Челси
Дерби на стандартах: защитники решили всё. Арсенал дожал Челси
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Арсенал - Челси Челси - Арсенал Челси Микель Артета
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28 февраля 2026, 22:00 41
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира

Все три поединка Ирана должны пройти в США

Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01 марта 2026, 16:31 16
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол

Судаков – травмирован

ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Футбол | 01.03.2026, 18:30
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Футбол | 01.03.2026, 00:33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
Футбол | 01.03.2026, 00:16
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 17
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 48
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем