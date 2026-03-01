Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Защитник Оболони рассказал о победе над Рухом

Евгений Шевченко прокомментировал итог матча 18-го тура УПЛ

ФК Оболонь. Евгений Шевченко

Один из лидеров «Оболони» Евгений Шевченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать победу в 18-м туре УПЛ над «Рухом» – 1:0.

«Когда соседи по турнирной таблице выясняют отношения, то говорят, что на кону – шесть очков. Конечно, нам хотелось добиться положительного результата и улучшить свое положение.

Соперничество шло на встречных курсах, хотя, на мой взгляд, мы действовали острее и заслуженно ушли на перерыв с преимуществом в один мяч.

«Оболонь» долгое время контролировала ход событий и во втором тайме, однако следует отдать должное львовянам, которые под занавес противостояния добавили оборотов, начали агрессивнее играть на подборах. В нескольких моментах нам повезло, когда гости не забивали с близкого расстояния. С другой стороны, и мы действовали самоотверженно, блокируя удары. Мы достигли желаемого и обошли «Рух» в таблице.

Также следует сказать спасибо работникам нашего клубного стадиона, которые приложили усилия, чтобы газон был в надлежащем состоянии».

