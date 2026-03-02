В УПЛ очередной скандал: футболист отказался возвращаться в Украину

Легионер «Кривбасса» Тьяго Боржес не вернулся со сборов в Испании и сейчас отсутствует в составе команды.

Бразильский фланговый защитник уже длительное время не появлялся даже в заявках «Кривбасса». Причины его отсутствия официально не названы, однако, как отмечает источник, игрок был недоволен недостатком игрового времени, а тренерский штаб под руководством Патрика ван Леувена не считает его ключевым игроком.

Последний матч Боржес провел в кубковом поединке против «Чернигова», а в чемпионате сыграл только три раза в начале сезона. В команде он хорошо ладил с Конате и Байей, которые уже покинули клуб.