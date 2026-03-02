Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УПЛ очередной скандал: футболист отказался возвращаться в Украину
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 20:03 |
2316
0

В УПЛ очередной скандал: футболист отказался возвращаться в Украину

Боржес не вернулся со сборов

02 марта 2026, 20:03 |
2316
0
В УПЛ очередной скандал: футболист отказался возвращаться в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Боржес

Легионер «Кривбасса» Тьяго Боржес не вернулся со сборов в Испании и сейчас отсутствует в составе команды.

Бразильский фланговый защитник уже длительное время не появлялся даже в заявках «Кривбасса». Причины его отсутствия официально не названы, однако, как отмечает источник, игрок был недоволен недостатком игрового времени, а тренерский штаб под руководством Патрика ван Леувена не считает его ключевым игроком.

Последний матч Боржес провел в кубковом поединке против «Чернигова», а в чемпионате сыграл только три раза в начале сезона. В команде он хорошо ладил с Конате и Байей, которые уже покинули клуб.

По теме:
Капитан Колоса объяснил, за счет чего ковалевцы переиграли Карпаты
Дело на сотни тысяч. ФК Днепр подал в суд на СК Днепр-1
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Тиаго Боржес Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02 марта 2026, 08:42 5
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026

Нигерия может заменить Иран

Вслед за Ворсклой еще один украинский клуб может прекратить существование
Футбол | 02 марта 2026, 18:37 1
Вслед за Ворсклой еще один украинский клуб может прекратить существование
Вслед за Ворсклой еще один украинский клуб может прекратить существование

Второлиговый «Горняк-Спорт» находиться на грани исчезновения из-за финансовых проблем

Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02.03.2026, 10:10
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Футбол | 02.03.2026, 14:30
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02
Бокс
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 23
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 7
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16 2
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 43
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем