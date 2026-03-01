Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 18:12 | Обновлено 01 марта 2026, 18:13
Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии

Булеца попросил замену уже на 5-й минуте матча 18-го тура с «Металлистом 1925»

ФК Александрия. Сергей Булеца

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Александрии» Сергей Булеца уже в дебюте поединка с харьковчанами почувствовал боль в икроножной мышце и был вынужден покинуть поле.

По имеющейся информации, повреждение оказалось несерьезным, хотя после возвращения в Александрию игрок пройдет дополнительное медицинское обследование.

В «Александрии» надеются, что всё обойдётся, и после запланированного дня отдыха Булеца в общей группе начнет подготовку к календарному матчу с «Шахтёром», которым 6 марта откроется программа 19-го тура УПЛ.

В текущем чемпионате Булеца провёл за «горожан» 16 матчей и стал автором одного забитого мяча.

Ранее бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал скандальный эпизод в календарном поединке 18-го тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Александрией».

По теме:
Карпаты – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Борьба за чемпионство обостряется. Шахтер будет терять очки
ВИДЕО. Это уже было. Колос тоже не забил пенальти, Карпаты спаслись
Сергей Булеца Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Александрия травма
Андрей Писаренко
