Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Александрии» Сергей Булеца уже в дебюте поединка с харьковчанами почувствовал боль в икроножной мышце и был вынужден покинуть поле.

По имеющейся информации, повреждение оказалось несерьезным, хотя после возвращения в Александрию игрок пройдет дополнительное медицинское обследование.

В «Александрии» надеются, что всё обойдётся, и после запланированного дня отдыха Булеца в общей группе начнет подготовку к календарному матчу с «Шахтёром», которым 6 марта откроется программа 19-го тура УПЛ.

В текущем чемпионате Булеца провёл за «горожан» 16 матчей и стал автором одного забитого мяча.

