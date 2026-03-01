Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии
Булеца попросил замену уже на 5-й минуте матча 18-го тура с «Металлистом 1925»
Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Александрии» Сергей Булеца уже в дебюте поединка с харьковчанами почувствовал боль в икроножной мышце и был вынужден покинуть поле.
По имеющейся информации, повреждение оказалось несерьезным, хотя после возвращения в Александрию игрок пройдет дополнительное медицинское обследование.
В «Александрии» надеются, что всё обойдётся, и после запланированного дня отдыха Булеца в общей группе начнет подготовку к календарному матчу с «Шахтёром», которым 6 марта откроется программа 19-го тура УПЛ.
В текущем чемпионате Булеца провёл за «горожан» 16 матчей и стал автором одного забитого мяча.
Ранее бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал скандальный эпизод в календарном поединке 18-го тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Александрией».
