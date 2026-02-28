Мирослав СТУПАР: «Это было нарушение правил»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал скандальный эпизод в календарном поединке 18 тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Александрией».

«Судьбу противостояния решил гол, забитый с пенальти после попадания мяча в руку игрока «горожан». Но в начале этого игрового эпизода харьковчанин Вячеслав Чурко неправильно ввел мяч в игру, подавая не из сектора угловой отметки. Это нарушение правил и странно, что рефери Андрей Коваленко и его ассистенты не заметили очевидного.

Почему не вмешался арбитр VAR? Согласно правилам он не должен на это обращать внимания. Вот если бы Чурко прямым ударом забил гол, тогда другое дело.

Конечно, от этого александрийцам не легче. Из-за ошибки арбитров им может на финише не хватить очков в борьбе за выживание в УПЛ».

Ранее мы сообщали, что в этой игре 11-метровый был назначен после подачи углового и попадания мяча в руку игроку «Александрии».