Германия
01 марта 2026, 18:42 | Обновлено 01 марта 2026, 18:53
Топ-клуб потерял капитана до конца сезона

У Эмре Джана обнаружен разрыв крестообразной связки колена

01 марта 2026, 18:42 | Обновлено 01 марта 2026, 18:53
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмре Джан

Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

Капитан немецкого клуба получил травму во время матча 24-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией», который завершился победой подопечных Венсана Компани со счетом 3:2.

В текущем сезоне на счету Эмре Джана 16 сыгранных матчей, в которых он отличился тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Эмре Джан Бундеслига чемпионат Германии по футболу Боруссия Дортмунд Бавария Боруссия Д - Бавария травма
Даниил Кирияка Источник: ФК Боруссия Дортмунд
pol-55
Хто ж йому винен,після першого епізоду падіння лишив би поле може обійшлося б,а то геройствував,тепер...
