Топ-клуб потерял капитана до конца сезона
У Эмре Джана обнаружен разрыв крестообразной связки колена
Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».
Капитан немецкого клуба получил травму во время матча 24-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией», который завершился победой подопечных Венсана Компани со счетом 3:2.
В текущем сезоне на счету Эмре Джана 16 сыгранных матчей, в которых он отличился тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.
Bittere Gewissheit am Sonntag: BVB-Kapitän Emre Can hat sich in der Partie gegen den FC Bayern München einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.— Borussia Dortmund (@BVB) March 1, 2026
