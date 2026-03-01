Тренер клуба УПЛ: «Это очень абсурдная и неприятная ситуация»

Украинский тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал отмену матча 17-го тура УПЛ с «Александрией»:

– Много мы слышали о матче с Александрией. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение: что же там все-таки произошло?

– Честно говоря, это очень абсурдная и неприятная ситуация. Обидно, что команда не подготовила свое поле должным образом, но при этом почему-то обвиняют в срыве матча именно Оболонь. Это трудно объяснить – можно только догадываться, почему так происходит.

Если делегаты и арбитр матча принимают решение об отмене игры, то все прекрасно понимают риски. Мы задали только один вопрос: кто будет отвечать за игроков в случае, если, не дай Бог, кто-то получит травму? На таком поле вероятность травматизма была очень высокой.

После решения об отмене мы полтора часа находились на стадионе. К нам никто не подошел, никто не поговорил. Я не говорю, что нужно было что-то срочно решать, но хотя бы выслушать позицию – это нормальная практика. Нам не предложили сыграть ни на следующий день, ни через три, ни через пять, ни через десять дней. А потом начали говорить, что «Оболонь» отказалась играть. Это просто неправда.

Игроки были в раздевалке, готовились к матчу. После первого решения в 12:00 мы ждали окончательного — в 12:45. Судья сообщил, что если решение будет положительным, у нас будет 45 минут на разминку, и в 15:00 мы начнем игру. Команда переоделась, готовилась. И вдруг делегаты и арбитр объявляют, что матч не состоится. Мы вернулись в раздевалку, отправили игроков в автобус и ждали, чтобы кто-то подошел к нам – но этого не произошло.

Это уже не первая подобная ситуация с Александрией. В 2021 году тоже был сорван матч, но тогда буквально через 10 минут после решения мы сели за стол переговоров и договорились перенести игру на следующий год. Потому что все мы – футбольные, порядочные люди. А в этот раз вместо диалога начали рассказывать на всю страну, что «Оболонь» не захотела играть. Это просто абсурд.