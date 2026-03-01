Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер клуба УПЛ: «Это очень абсурдная и неприятная ситуация»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 17:17 | Обновлено 01 марта 2026, 17:18
967
0

Тренер клуба УПЛ: «Это очень абсурдная и неприятная ситуация»

Коуч «Оболони» Антоненко прокомментировал отмененную игру с «Александрией»

01 марта 2026, 17:17 | Обновлено 01 марта 2026, 17:18
967
0
Тренер клуба УПЛ: «Это очень абсурдная и неприятная ситуация»
ФК Оболонь. Александр Антоненко

Украинский тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал отмену матча 17-го тура УПЛ с «Александрией»:

– Много мы слышали о матче с Александрией. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение: что же там все-таки произошло?

– Честно говоря, это очень абсурдная и неприятная ситуация. Обидно, что команда не подготовила свое поле должным образом, но при этом почему-то обвиняют в срыве матча именно Оболонь. Это трудно объяснить – можно только догадываться, почему так происходит.

Если делегаты и арбитр матча принимают решение об отмене игры, то все прекрасно понимают риски. Мы задали только один вопрос: кто будет отвечать за игроков в случае, если, не дай Бог, кто-то получит травму? На таком поле вероятность травматизма была очень высокой.

После решения об отмене мы полтора часа находились на стадионе. К нам никто не подошел, никто не поговорил. Я не говорю, что нужно было что-то срочно решать, но хотя бы выслушать позицию – это нормальная практика. Нам не предложили сыграть ни на следующий день, ни через три, ни через пять, ни через десять дней. А потом начали говорить, что «Оболонь» отказалась играть. Это просто неправда.

Игроки были в раздевалке, готовились к матчу. После первого решения в 12:00 мы ждали окончательного — в 12:45. Судья сообщил, что если решение будет положительным, у нас будет 45 минут на разминку, и в 15:00 мы начнем игру. Команда переоделась, готовилась. И вдруг делегаты и арбитр объявляют, что матч не состоится. Мы вернулись в раздевалку, отправили игроков в автобус и ждали, чтобы кто-то подошел к нам – но этого не произошло.

Это уже не первая подобная ситуация с Александрией. В 2021 году тоже был сорван матч, но тогда буквально через 10 минут после решения мы сели за стол переговоров и договорились перенести игру на следующий год. Потому что все мы – футбольные, порядочные люди. А в этот раз вместо диалога начали рассказывать на всю страну, что «Оболонь» не захотела играть. Это просто абсурд.

По теме:
Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Немного хромает реализация, но мы над этим работаем»
чемпионат Украины по футболу газон Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев отмена матчей Александрия - Оболонь Александр Антоненко
Даниил Кирияка Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28 февраля 2026, 15:45 35
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ

Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге

Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Теннис | 01 марта 2026, 13:52 9
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале

Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01.03.2026, 10:21
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01.03.2026, 06:43
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Футбол | 01.03.2026, 15:02
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 7
Бокс
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
Катастрофа в третьей четверти. Украина без шансов проиграла Испании
Катастрофа в третьей четверти. Украина без шансов проиграла Испании
27.02.2026, 16:58 11
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем