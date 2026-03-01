Денис АНТЮХ: «Должны были закрывать игру еще в первом тайме»

В матче 18-го тура УПЛ «Металлист 1925» со счетом 1:0 обыграл «Александрию». Итог поединка подвел полузащитник харьковского клуба Денис Антюх.

– Денис, поздравляем с победой. Наконец-то во втором матче удалось одержать победу. Какие эмоции сейчас, ведь поединок был непростым?

– Спасибо, эмоции положительные. Мы очень ждали этой победы – это для нас очень важно. После паузы нужно было выиграть, чтобы двигаться дальше с победами.

– Сегодня ты сыграл слева на фланге – нетипично для себя, ведь обычно играешь справа. С чем было связано такое тренерское решение?

– Мы разбирали соперника, и тренерский штаб так решил.

– А тебе в общем было удобно играть слева? Как чувствовал себя?

– Я чувствовал себя хорошо. Мне, можно сказать, без разницы – играть слева или справа.

– По самой игре. Казалось, что первые 15 минут могли забивать, имели солидное преимущество, но не удалось, и потом игра немного выровнялась.

– Считаю, что в первом тайме у нас было очень много моментов. Мы полностью обыгрывали соперника и должны были закрывать игру еще в первом тайме, но нужно работать над реализацией.

– Как думаешь, мог ли как-то сбить настрой эпизод с отмененным пенальти в первом тайме?

– Нет, я не считаю, что это как-то повлияло на игру.

– Перед кубковым матчем сколь важно на жилах одержать такую ​​победу?

– Каждая победа важна перед каждой следующей игрой. Сейчас будем в течение недели готовиться с хорошими эмоциями к следующему матчу – это очень важно.

– Но согласись, ты ожидал, что из-за позиции соперника в таблице сегодня все будет легче, чем вышло на поле?

– Мы готовимся к каждому сопернику, потому что каждая игра по-своему сложна. Не бывает лёгких матчей. Мы не выходили расслабленными и не думали, что мы должны выиграть на 100%. Мы готовились, разбирали соперника и выходили как на последнюю игру.