В УПЛ впервые сыграли футболисты из Мавритании и Гвинеи-Бисау

В матче против «Металлиста 1925» (0:1) в составе «Александрии» дебютировали в чемпионатах Украины 26-летний нападающий из Мавритании Папа Яде и 24-летний полузащитник из Гвинеи-Бисау Мауру Родригеш. Они стал игроками соответственно 80-й и 81-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 25-й и 26-й – из Африки.

К слову, ранее география украинского элитного дивизиона расширялась сразу на две новые «точки» лишь однажды. 6 марта 2011 года за «Днепр» в домашнем поединке с «Таврией» впервые сыграли в УПЛ полпреды из Ганы (Сэмюэл Инкум) и Колумбии (Нельсон Ривас).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей африканских стран в чемпионатах Украины