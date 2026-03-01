Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 15:45 | Обновлено 01 марта 2026, 15:53
В УПЛ впервые сыграли футболисты из Мавритании и Гвинеи-Бисау

«Александрия» расширила географию чемпионата Украины на две новые «точки»

ФК Александрия. Папа Яде

В матче против «Металлиста 1925» (0:1) в составе «Александрии» дебютировали в чемпионатах Украины 26-летний нападающий из Мавритании Папа Яде и 24-летний полузащитник из Гвинеи-Бисау Мауру Родригеш. Они стал игроками соответственно 80-й и 81-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 25-й и 26-й – из Африки.

К слову, ранее география украинского элитного дивизиона расширялась сразу на две новые «точки» лишь однажды. 6 марта 2011 года за «Днепр» в домашнем поединке с «Таврией» впервые сыграли в УПЛ полпреды из Ганы (Сэмюэл Инкум) и Колумбии (Нельсон Ривас).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей африканских стран в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Заир (ДР Конго)

02.08.1995

Мафумба МФИЛЮ

ЦСКА

Металлург З

1:0 (г)

Гвинея

31.08.1997

Аль-Кали СОУМА

Карпаты

Днепр

0:4 (г)

Нигерия

17.03.1998

Дэниел НДЖОКУ

Ворскла

Таврия

1:0 (д)

Сенегал

11.03.2001

Ассан НДИАЙ

Шахтер

Ворскла

1:0 (д)

Зимбабве

15.07.2001

Генри МУТАМБИКВА

Карпаты

Металлург З

2:1 (д)

Камерун

16.03.2002

Патрик ИБАНДА

Ворскла

Шахтер

0:4 (г)

Марокко

17.08.2002

Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ

Динамо

Волынь

3:1 (д)

Кот-д'Ивуар

14.03.2004

Арсен НЕ

Металлург Д

Шахтер

0:2 (г)

14.03.2004

Яя ТУРЕ

Металлург Д

Шахтер

0:2 (г)

Тунис

24.09.2004

Анис БУССАИДИ

Металлург Д

Динамо

0:1 (г)

Конго

22.07.2005

Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ

Сталь А

Динамо

0:4 (г)

Буркина-Фасо

26.07.2006

Аристид БАНСЕ

Металлург Д

Днепр

0:2 (г)

Того

01.03.2008

Абдулай ИБРАГИМ

Харьков

Карпаты

0:1 (г)

Кабо-Верде

26.09.2010

ФАБИУ СИЛВА

Металлург З

Ворскла

1:2 (г)

Гана

06.03.2011

Сэмюэл ИНКУМ

Днепр

Таврия

2:2 (д)

Мали

05.08.2011

Драман ТРАОРЕ

Металлург Д

Заря

0:1 (г)

Нигер

15.03.2014

Амаду МУТАРИ

Металлург Д

Ильичевец

1:1 (д)

Алжир

31.03.2018

Адель ГАФАИТИ

Звезда

Александрия

0:0 (д)

Габон

03.03.2019

Гаэтан МИССИ МЕЗЮ

Арсенал

Олимпик

1:0 (г)

Уганда

28.09.2019

Мелвин ЛОРЕНЦЕН

Карпаты

Колос

1:2 (д)

Танзания

23.08.2020

Йохана МКОМОЛА

Ингулец

Днепр-1

1:1 (г)

Замбия

26.09.2020

Шемми МАЙЕМБЕ

Минай

Динамо

0:4 (г)

ЮАР

07.11.2020

Репо МАЛЕМБЕ

Минай

Десна

0:1 (г)

Руанда

30.07.2023

Джихад БИЗИМАНА

Кривбасс

Александрия

0:1 (г)

Гамбия

28.09.2024

Мозес ДЖАРДЖУ

Черноморец

ЛНЗ

1:1 (г)

Мавритания

28.02.2026

Папа ЯДЕ

Александрия

Металлист 1925

0:1 (г)

Гвинея-Бисау

28.02.2026

Мауру РОДРИГЕШ

Александрия

Металлист 1925

0:1 (г)

