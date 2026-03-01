В УПЛ впервые сыграли футболисты из Мавритании и Гвинеи-Бисау
«Александрия» расширила географию чемпионата Украины на две новые «точки»
В матче против «Металлиста 1925» (0:1) в составе «Александрии» дебютировали в чемпионатах Украины 26-летний нападающий из Мавритании Папа Яде и 24-летний полузащитник из Гвинеи-Бисау Мауру Родригеш. Они стал игроками соответственно 80-й и 81-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 25-й и 26-й – из Африки.
К слову, ранее география украинского элитного дивизиона расширялась сразу на две новые «точки» лишь однажды. 6 марта 2011 года за «Днепр» в домашнем поединке с «Таврией» впервые сыграли в УПЛ полпреды из Ганы (Сэмюэл Инкум) и Колумбии (Нельсон Ривас).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи представителей африканских стран в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Заир (ДР Конго)
|
02.08.1995
|
Мафумба МФИЛЮ
|
ЦСКА
|
Металлург З
|
1:0 (г)
|
Гвинея
|
31.08.1997
|
Аль-Кали СОУМА
|
Карпаты
|
Днепр
|
0:4 (г)
|
Нигерия
|
17.03.1998
|
Дэниел НДЖОКУ
|
Ворскла
|
Таврия
|
1:0 (д)
|
Сенегал
|
11.03.2001
|
Ассан НДИАЙ
|
Шахтер
|
Ворскла
|
1:0 (д)
|
Зимбабве
|
15.07.2001
|
Генри МУТАМБИКВА
|
Карпаты
|
Металлург З
|
2:1 (д)
|
Камерун
|
16.03.2002
|
Патрик ИБАНДА
|
Ворскла
|
Шахтер
|
0:4 (г)
|
Марокко
|
17.08.2002
|
Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ
|
Динамо
|
Волынь
|
3:1 (д)
|
Кот-д'Ивуар
|
14.03.2004
|
Арсен НЕ
|
Металлург Д
|
Шахтер
|
0:2 (г)
|
|
14.03.2004
|
Яя ТУРЕ
|
Металлург Д
|
Шахтер
|
0:2 (г)
|
Тунис
|
24.09.2004
|
Анис БУССАИДИ
|
Металлург Д
|
Динамо
|
0:1 (г)
|
Конго
|
22.07.2005
|
Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ
|
Сталь А
|
Динамо
|
0:4 (г)
|
Буркина-Фасо
|
26.07.2006
|
Аристид БАНСЕ
|
Металлург Д
|
Днепр
|
0:2 (г)
|
Того
|
01.03.2008
|
Абдулай ИБРАГИМ
|
Харьков
|
Карпаты
|
0:1 (г)
|
Кабо-Верде
|
26.09.2010
|
ФАБИУ СИЛВА
|
Металлург З
|
Ворскла
|
1:2 (г)
|
Гана
|
06.03.2011
|
Сэмюэл ИНКУМ
|
Днепр
|
Таврия
|
2:2 (д)
|
Мали
|
05.08.2011
|
Драман ТРАОРЕ
|
Металлург Д
|
Заря
|
0:1 (г)
|
Нигер
|
15.03.2014
|
Амаду МУТАРИ
|
Металлург Д
|
Ильичевец
|
1:1 (д)
|
Алжир
|
31.03.2018
|
Адель ГАФАИТИ
|
Звезда
|
Александрия
|
0:0 (д)
|
Габон
|
03.03.2019
|
Гаэтан МИССИ МЕЗЮ
|
Арсенал
|
Олимпик
|
1:0 (г)
|
Уганда
|
28.09.2019
|
Мелвин ЛОРЕНЦЕН
|
Карпаты
|
Колос
|
1:2 (д)
|
Танзания
|
23.08.2020
|
Йохана МКОМОЛА
|
Ингулец
|
Днепр-1
|
1:1 (г)
|
Замбия
|
26.09.2020
|
Шемми МАЙЕМБЕ
|
Минай
|
Динамо
|
0:4 (г)
|
ЮАР
|
07.11.2020
|
Репо МАЛЕМБЕ
|
Минай
|
Десна
|
0:1 (г)
|
Руанда
|
30.07.2023
|
Джихад БИЗИМАНА
|
Кривбасс
|
Александрия
|
0:1 (г)
|
Гамбия
|
28.09.2024
|
Мозес ДЖАРДЖУ
|
Черноморец
|
ЛНЗ
|
1:1 (г)
|
Мавритания
|
28.02.2026
|
Папа ЯДЕ
|
Александрия
|
Металлист 1925
|
0:1 (г)
|
Гвинея-Бисау
|
28.02.2026
|
Мауру РОДРИГЕШ
|
Александрия
|
Металлист 1925
|
0:1 (г)
