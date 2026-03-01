Сергей КРАВЧЕНКО: «У нас очень хорошая конкуренция в команде»

В поединке 18-го тура УПЛ «Полесье» на выезде со счетом 3:1 обыграло ЛНЗ. Итог матча подвел ассистент Руслана Ротаня Сергей Кравченко.

– Сергей Сергеевич, перед игрой Руслан Ротань говорил о том, что будет тяжелая игра, хороший соперник. Как оно чувствовалось на поле?

– Каждая игра тяжелая, 100% она тяжелая – это был лидер чемпионата.

– Был быстрый гол, затем воздушная тревога. Насколько повлиял быстрый гол и затем этот перерыв? Что говорили команде во время него?

– Сейчас сложно говорить. Можно сказать, что повлияло или не повлияло, быстрый гол или не быстрый. Я видел настроение команды, настрой, видел характер. То, о чем мы договаривались, к чему готовились – так все и вышло в игре с ЛНЗ. Ребятам браво за то, как они это выполняли, как бились за «Полесье», за эмблему, за клуб – это не просто слова, так и есть. Первый тайм, думаю, это просто вау! Второй немного уже равным был, но закономерна победа. Поздравляю всех: и команду, и игроков, и всех, кто причастен к клубу, и всех болельщиков.

– Первый тайм для команды был очень успешен, вы уже сказали об этом. Вы говорили, что это едва ли не уровень Лиги чемпионов. Что произошло во втором тайме?

– Не так я говорил. Я говорил, что первый тайм супер. Когда у меня спросили, что не получилось во втором тайме: вот если бы мы так два тайма играли с такой интенсивностью, прессингом и линией, то это был бы уровень Лиги чемпионов. Поэтому хорошо, что мы еще не там, не на этом уровне. Нам есть куда расти, поэтому за первый тайм браво команде, браво ребятам. Второй немного хуже, но это футбол. Это психология – ЛНЗ нечего было терять, они играют очень вертикально, и такую ​​интенсивность действительно очень тяжело держать. Возможно, нужно было производить замены чуть раньше, освежать игру и пытаться держать такой темп. Но в целом – браво ребятам.

– Вторую игру подряд Алексей Гуцуляк много возвращается в оборону, делает много отборов именно там, и Александр Назаренко возвращается. Это установка «все в атаку – все в оборону»?

– Да, это современный футбол. Если вы посмотрите, как играет Арсенал, Бавария – компактно, все вместе. Одиннадцать наших игроков… пусть без вратаря, ему тоже нужно выходить и поджимать, но это сложно. Десять наших игроков должны двигаться как одно целое. Мы к этому стремимся, но это очень тяжелая работа. Что касается Гуцуляка, нет вопросов, как он ставится, как работает на поле, как помогает команде. Это касается каждого: и тех, кто на замене, и тех, кто не выходит. У нас очень хорошая атмосфера в команде, очень хорошая конкуренция, которая помогает, 100% создает такое настроение, такое отношение каждого игрока на поле. Все понимают: если ты немного сбавишь, следующую игру можешь смотреть у тренеров.

– Перед матчем с «Динамо» у вас есть кадровые усиления – это Сергей Чоботенко, и вернется главный тренер Руслан Ротань. Насколько это отразится на команде?

– Конечно, повлияет. Чем больше игроков в нашем распоряжении… Я же говорю: конкуренция, тренировочный процесс, недельный цикл и возвращение главного тренера, такой матч… Всех поздравляю с победой! Но сегодня ребята должны наслаждаться, радоваться, завтра, возможно, тоже, а уже послезавтра – «Динамо». Если будет такой настрой, настроение и отношение, у нас очень большие шансы…