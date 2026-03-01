Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «У нас очень хорошая конкуренция в команде»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 16:19 | Обновлено 01 марта 2026, 16:20
228
0

Сергей КРАВЧЕНКО: «У нас очень хорошая конкуренция в команде»

Ассистент главного тренера «Полесья» прокомментировал победу над ЛНЗ

01 марта 2026, 16:19 | Обновлено 01 марта 2026, 16:20
228
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «У нас очень хорошая конкуренция в команде»
ФК Полесье. Сергей Кравченко

В поединке 18-го тура УПЛ «Полесье» на выезде со счетом 3:1 обыграло ЛНЗ. Итог матча подвел ассистент Руслана Ротаня Сергей Кравченко.

– Сергей Сергеевич, перед игрой Руслан Ротань говорил о том, что будет тяжелая игра, хороший соперник. Как оно чувствовалось на поле?

– Каждая игра тяжелая, 100% она тяжелая – это был лидер чемпионата.

– Был быстрый гол, затем воздушная тревога. Насколько повлиял быстрый гол и затем этот перерыв? Что говорили команде во время него?

– Сейчас сложно говорить. Можно сказать, что повлияло или не повлияло, быстрый гол или не быстрый. Я видел настроение команды, настрой, видел характер. То, о чем мы договаривались, к чему готовились – так все и вышло в игре с ЛНЗ. Ребятам браво за то, как они это выполняли, как бились за «Полесье», за эмблему, за клуб – это не просто слова, так и есть. Первый тайм, думаю, это просто вау! Второй немного уже равным был, но закономерна победа. Поздравляю всех: и команду, и игроков, и всех, кто причастен к клубу, и всех болельщиков.

– Первый тайм для команды был очень успешен, вы уже сказали об этом. Вы говорили, что это едва ли не уровень Лиги чемпионов. Что произошло во втором тайме?

– Не так я говорил. Я говорил, что первый тайм супер. Когда у меня спросили, что не получилось во втором тайме: вот если бы мы так два тайма играли с такой интенсивностью, прессингом и линией, то это был бы уровень Лиги чемпионов. Поэтому хорошо, что мы еще не там, не на этом уровне. Нам есть куда расти, поэтому за первый тайм браво команде, браво ребятам. Второй немного хуже, но это футбол. Это психология – ЛНЗ нечего было терять, они играют очень вертикально, и такую ​​интенсивность действительно очень тяжело держать. Возможно, нужно было производить замены чуть раньше, освежать игру и пытаться держать такой темп. Но в целом – браво ребятам.

– Вторую игру подряд Алексей Гуцуляк много возвращается в оборону, делает много отборов именно там, и Александр Назаренко возвращается. Это установка «все в атаку – все в оборону»?

– Да, это современный футбол. Если вы посмотрите, как играет Арсенал, Бавария – компактно, все вместе. Одиннадцать наших игроков… пусть без вратаря, ему тоже нужно выходить и поджимать, но это сложно. Десять наших игроков должны двигаться как одно целое. Мы к этому стремимся, но это очень тяжелая работа. Что касается Гуцуляка, нет вопросов, как он ставится, как работает на поле, как помогает команде. Это касается каждого: и тех, кто на замене, и тех, кто не выходит. У нас очень хорошая атмосфера в команде, очень хорошая конкуренция, которая помогает, 100% создает такое настроение, такое отношение каждого игрока на поле. Все понимают: если ты немного сбавишь, следующую игру можешь смотреть у тренеров.

– Перед матчем с «Динамо» у вас есть кадровые усиления – это Сергей Чоботенко, и вернется главный тренер Руслан Ротань. Насколько это отразится на команде?

– Конечно, повлияет. Чем больше игроков в нашем распоряжении… Я же говорю: конкуренция, тренировочный процесс, недельный цикл и возвращение главного тренера, такой матч… Всех поздравляю с победой! Но сегодня ребята должны наслаждаться, радоваться, завтра, возможно, тоже, а уже послезавтра – «Динамо». Если будет такой настрой, настроение и отношение, у нас очень большие шансы…

По теме:
Необычный формат матча. Полесье и Полесье-2 провели спарринг
Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ Сергей Кравченко
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01 марта 2026, 06:43 16
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку

Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины

Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Теннис | 01 марта 2026, 13:52 9
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале

Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке

Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Футбол | 28.02.2026, 20:28
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28.02.2026, 21:39
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Футбол | 01.03.2026, 15:13
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 2
Футбол
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 51
Другие виды
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 6
Бокс
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
27.02.2026, 21:06 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем