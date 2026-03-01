Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 21:22
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»

Известный тренер – про Пеле

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо вспомнил свои выступления против легендарного бразильца Пеле – трехкратного чемпиона мира.

«Пеле на поле был богом. В Сан-Паулу мы проиграли 1:2, и он нам забил. Персонально с ним играть было невозможно. Пеле был совсем другим нападающим, не уровня многих современных.

Теперь посмотрите на Довбика: если фланги на него не работают, его не видно на поле. А Пеле мог все: сыграть слева, справа, в оттяжке. Прыгучесть сумасшедшая – при невысоком росте он выигрывал весь второй этаж», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
А Сабо себя с Иньестой сравнить не хочет? Думаю, там тоже все бы отметили несколько ограниченный потенциал нашего героя
Viktor Shuper
краще подивіться на Сабо і зауважте що він за дічь несе 
