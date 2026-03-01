Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо вспомнил свои выступления против легендарного бразильца Пеле – трехкратного чемпиона мира.

«Пеле на поле был богом. В Сан-Паулу мы проиграли 1:2, и он нам забил. Персонально с ним играть было невозможно. Пеле был совсем другим нападающим, не уровня многих современных.

Теперь посмотрите на Довбика: если фланги на него не работают, его не видно на поле. А Пеле мог все: сыграть слева, справа, в оттяжке. Прыгучесть сумасшедшая – при невысоком росте он выигрывал весь второй этаж», – сказал Сабо.