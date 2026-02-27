Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо похвалил игрока Динамо, который находится на финише карьеры
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 22:22 | Обновлено 27 февраля 2026, 22:31
1123
1

Йожеф Сабо похвалил игрока Динамо, который находится на финише карьеры

Экс-тренер киевского клуба оценил победу над «Эпицентром» и выступление Андрея Ярмоленко

27 февраля 2026, 22:22 | Обновлено 27 февраля 2026, 22:31
1123
1 Comments
Йожеф Сабо похвалил игрока Динамо, который находится на финише карьеры
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и «Эпицентр». Подопечные Игоря Костюка разгромили соперника со счётом 4:0.

Бывший игрок и тренер «бело-синих» Йожеф Сабо прокомментировал успех «Динамо», а также расхвалил вингера Андрея Ярмоленко, который, вероятно, повесит бутсы на гвоздь после завершения сезона 2025/26.

«Возвращаясь к игре, то интригу в матче убил второй гол киевской команды. Отдельно хотел бы выделить выход на поле Ярмоленко. Я снимаю перед ним шляпу.

Да, он находится на финише своей футбольной карьеры, но мастерство, как говорится, не пропьешь (улыбается). У него был один шанс забить и он его реализовал. Молодец!

Что касается общей картины, то пока рано говорить о прогрессе «Динамо». Да, результат есть, но опять же соперники были не те, чтобы указать на проблемы, если они есть.

В этом плане интересен матч киевского клуба в следующем туре против одного из конкурентов – «Полесья», – считает Сабо.

По теме:
ТУРАН: «Иногда победу нужно выгрызать, но так и завоевывается чемпионство»
Металлист 1925 – Александрия .Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шандрук отреагировал на поражение Вереса в противостоянии с Шахтером
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр Андрей Ярмоленко Йожеф Сабо
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27 февраля 2026, 15:17 47
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

Букмекеры оценили шансы Шахтера на трофей Лиги конференций после жеребьевки
Футбол | 27 февраля 2026, 21:28 7
Букмекеры оценили шансы Шахтера на трофей Лиги конференций после жеребьевки
Букмекеры оценили шансы Шахтера на трофей Лиги конференций после жеребьевки

Горняки котируются по 13.00, главным фаворитом идет Кристал Пэлас за 4.00

Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Футбол | 27.02.2026, 17:14
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Сенсация была близка. Шахтер минимально обыграл Верес в матче УПЛ
Футбол | 27.02.2026, 17:28
Сенсация была близка. Шахтер минимально обыграл Верес в матче УПЛ
Сенсация была близка. Шахтер минимально обыграл Верес в матче УПЛ
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Другие виды | 27.02.2026, 06:30
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Заголовок просто критично не відповідає вмісту статті.
 Хтось же повинен в кінці кінців відповідати?
Ответить
+2
Популярные новости
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 43
Футбол
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 8
Другие виды
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
27.02.2026, 06:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем