Йожеф Сабо похвалил игрока Динамо, который находится на финише карьеры
Экс-тренер киевского клуба оценил победу над «Эпицентром» и выступление Андрея Ярмоленко
В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и «Эпицентр». Подопечные Игоря Костюка разгромили соперника со счётом 4:0.
Бывший игрок и тренер «бело-синих» Йожеф Сабо прокомментировал успех «Динамо», а также расхвалил вингера Андрея Ярмоленко, который, вероятно, повесит бутсы на гвоздь после завершения сезона 2025/26.
«Возвращаясь к игре, то интригу в матче убил второй гол киевской команды. Отдельно хотел бы выделить выход на поле Ярмоленко. Я снимаю перед ним шляпу.
Да, он находится на финише своей футбольной карьеры, но мастерство, как говорится, не пропьешь (улыбается). У него был один шанс забить и он его реализовал. Молодец!
Что касается общей картины, то пока рано говорить о прогрессе «Динамо». Да, результат есть, но опять же соперники были не те, чтобы указать на проблемы, если они есть.
В этом плане интересен матч киевского клуба в следующем туре против одного из конкурентов – «Полесья», – считает Сабо.
