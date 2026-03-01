Мендоса стал наравне с Келси лучшим венесуэльским бомбардиром в УПЛ
Игрок Кривбасса отметился очередным голом в чемпионате Украины
24-летний вингер Кривбасса Глейкер Мендоса стал на уровне с Кевином Келси лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ.
Произошло это в матче 18-го тура, в котором Кривбасс дома победил Зорю со счетом 3:1.
Одним из голов в составе победителей отличился именно Мендоса.
Теперь в активе венесуэльца 7 забитых мячей в УПЛ это стало повторением наилучшего результата среди представителей этой страны в чемпионате Украины.
Одно время такое же количество голов имел Кевин Келси, выступая за донецкий Шахтер.
Лучшие венесуэльские бомбардиры в истории УПЛ
- 7 – Кевин Келси (Шахтер)
- 7 – Глейкер Мендоса (Кривбасс)
- 5 – Луифер Эрнандес (Полесье)
- 5 – Карлос Парако (Кривбасс)
- 4 – Эрик Рамирес (Динамо)
- 3 – Джованни Боливар (Колос)
- 1 – Брайан Кастильо (Александрия)
