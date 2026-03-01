Мендоса стал наравне с Келси лучшим венесуэльским бомбардиром в УПЛ

24-летний вингер Кривбасса Глейкер Мендоса стал на уровне с Кевином Келси лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ.

Произошло это в матче 18-го тура, в котором Кривбасс дома победил Зорю со счетом 3:1.

Одним из голов в составе победителей отличился именно Мендоса.

Теперь в активе венесуэльца 7 забитых мячей в УПЛ это стало повторением наилучшего результата среди представителей этой страны в чемпионате Украины.

Одно время такое же количество голов имел Кевин Келси, выступая за донецкий Шахтер.

Лучшие венесуэльские бомбардиры в истории УПЛ