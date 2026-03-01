Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мендоса стал наравне с Келси лучшим венесуэльским бомбардиром в УПЛ
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 15:14 | Обновлено 01 марта 2026, 15:16
238
0

Мендоса стал наравне с Келси лучшим венесуэльским бомбардиром в УПЛ

Игрок Кривбасса отметился очередным голом в чемпионате Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Глейкер Мендоса

24-летний вингер Кривбасса Глейкер Мендоса стал на уровне с Кевином Келси лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ.

Произошло это в матче 18-го тура, в котором Кривбасс дома победил Зорю со счетом 3:1.

Одним из голов в составе победителей отличился именно Мендоса.

Теперь в активе венесуэльца 7 забитых мячей в УПЛ это стало повторением наилучшего результата среди представителей этой страны в чемпионате Украины.

Одно время такое же количество голов имел Кевин Келси, выступая за донецкий Шахтер.

Лучшие венесуэльские бомбардиры в истории УПЛ

  • 7 – Кевин Келси (Шахтер)
  • 7 – Глейкер Мендоса (Кривбасс)
  • 5 – Луифер Эрнандес (Полесье)
  • 5 – Карлос Парако (Кривбасс)
  • 4 – Эрик Рамирес (Динамо)
  • 3 – Джованни Боливар (Колос)
  • 1 – Брайан Кастильо (Александрия)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Глейкер Мендоса Кривбасс - Заря Кривбасс Кривой Рог Кевин Келси Луифер Эрнандес Карлос Парако Эрик Рамирес Джованни Боливар Брайан Кастильо
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
