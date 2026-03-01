Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Супергол Мендосы. Кривбасс и Заря забили друг другу 4 гола за тайм
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 14:07
Первый тайм закончился со счетом 3:1 в пользу Кривбасса

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

1 марта 2026 года в Ковалевке на стадионе Колос проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Кривбасс» и луганская «Заря».

Первый тайм поединка завершился со счетом 3:1.

На 45+3-й минуте суперголом из-за пределов штрафной площадки отличился венесуэльский вингер Глейкер Мендоса. Он воспользовался тем, что голкипер соперника оставил ближний угол ворот слишком открытым.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
