ВИДЕО. Супергол Мендосы. Кривбасс и Заря забили друг другу 4 гола за тайм
Первый тайм закончился со счетом 3:1 в пользу Кривбасса
1 марта 2026 года в Ковалевке на стадионе Колос проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Кривбасс» и луганская «Заря».
Первый тайм поединка завершился со счетом 3:1.
На 45+3-й минуте суперголом из-за пределов штрафной площадки отличился венесуэльский вингер Глейкер Мендоса. Он воспользовался тем, что голкипер соперника оставил ближний угол ворот слишком открытым.
