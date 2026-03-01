Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он был лучшим». Луис Энрике расхвалил Забарного за матч с Гавром
Франция
01 марта 2026, 20:45 |
Тренер ПСЖ высоко оценил выступление украинского защитника

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру украинского защитника своей команды Ильи Забарного в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Гавром» (1:0).

«Согласен ли я, что дела у Забарного идут лучше? Конечно. Мне нравится, когда хорошо отзываются о Забарном. В предыдущем матче (с «Мецом» - прим.) он показал великолепную игру. Сегодня, на мой взгляд, он был лучшим игроком «ПСЖ» на поле.

Важно, чтобы игроки возвращались в свою лучшую форму. И сейчас для меня, как для тренера, важно видеть, что есть игроки, которые получают удовольствие от игры и хотят выходить в стартовом составе. Это важно для развития команды», - цитирует Энрике Culture PSG.

Ранее во Франции оценили конкуренцию Забарного с Маркиньосом.

По теме:
Неожиданность от Фонсеки. Яремчук узнал новости по матчу с Марселем
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
«Всегда показывал, на что способен». Забарный красноречиво ответил критикам
Лига 1 (Франция) Гавр чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
