Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все идет по плану. Матч спартака в РПЛ перенесен из-за атаки БпЛА
01 марта 2026, 13:32 |
Все идет по плану. Матч спартака в РПЛ перенесен из-за атаки БпЛА

В сочи работает ПВО

Все идет по плану. Матч спартака в РПЛ перенесен из-за атаки БпЛА
Генштаб ВСУ

Матч российской премьер-лиги по футболу между «сочи» и московским «спартаком» перенесен из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на сочи, сообщают журналисты из страны-агрессора.

Это первый случай переноса матча высшего дивизиона футбола страны 404 из-за войны, развязанной террористом на территории Украины.

Напомним, российская федерация начала полномасштабное вторжение в Украину более 4 лет назад, 24 февраля 2022 года.

Ранее Вооруженные силы Украины пересекли отметку в более 1 250 000 ликвидированных россиян.

Сочи спартак москва чемпионат россии по футболу перенос матчей воздушная тревога российско-украинская война
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
