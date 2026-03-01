Другие новости01 марта 2026, 13:32 |
Все идет по плану. Матч спартака в РПЛ перенесен из-за атаки БпЛА
В сочи работает ПВО
01 марта 2026, 13:32 |
Матч российской премьер-лиги по футболу между «сочи» и московским «спартаком» перенесен из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на сочи, сообщают журналисты из страны-агрессора.
Это первый случай переноса матча высшего дивизиона футбола страны 404 из-за войны, развязанной террористом на территории Украины.
Напомним, российская федерация начала полномасштабное вторжение в Украину более 4 лет назад, 24 февраля 2022 года.
Ранее Вооруженные силы Украины пересекли отметку в более 1 250 000 ликвидированных россиян.
