1 марта на «Картуха» пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором «Бетис» встретится с «Севильей». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Бетис»

Команда отличается стабильностью, и начинается все с тренерского поста. Его уже очень долгое время неизменно занимает Пеллегрино. Впрочем, а зачем что-то менять, если опытный чилиец дает стабильно неплохие результаты? Вот и в прошлом сезоне он, дойдя с подопечными до финала Лиги конференций, параллельно поднялся на шестое место в итоговой таблице Примеры.

Сейчас получается даже еще лучше. Во-первых, испанцы в более статусной Лиге Европы уверенно прошли основной раунд и только в марте начнут борьбу в плей-офф. Во-вторых, в Примере они сейчас достаточно уверенно закрепились на пятой позиции – после 25 туров, с учетом только ничьей с «Райо Вальекано», уже собрано 42 очка, на пять больше, чем у ближайшего преследователя в лице «Сельты».

«Севилья»

Клуб еще памятен своими постоянными победами в Лиге Европы и уверенным пребыванием в квартете лидеров испанского футбола. Но в последнее время, во многом из-за финансовых неурядиц, пошел резкий спад. Прошлой весной и вовсе футболисты стояли на грани катастрофы. Но все-таки сумели на одно очко больше, чем «Леганес», и избежали хотя бы вылета в Сегунду.

В целом, сейчас, при Матиасе Алмейде, получилось заметно прибавить. По крайней мере, весну встречают на заметной дистанции от зоны вылета. Правда, сам аргентинец, в прошлом достаточно жесткий опорный полузащитник, из-за конфликта с судьей на матче с «Алавесом» схлопотал длительную дисквалификацию. Любопытно, что без него получилось выиграть, впервые за четыре матча – закончили 1-0 на поле «Хетафе».

Статистика личных встреч

У «Севильи» была шестиматчевая серия без поражения в официальных матчах с соседом. Но оба крайних дерби остались за «Бетисом».

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гостям в этом дерби не светит даже ничья. Согласимся и поставим на то, что Антони и компания обыграют соседа и главного врага (коэффициент по линии БК betking – 1,89).