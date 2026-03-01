Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЭНРИКЕ: «Забарный? Мне нравится, когда вы так говорите. Мы страдали»
Франция
01 марта 2026, 11:27
ЭНРИКЕ: «Забарный? Мне нравится, когда вы так говорите. Мы страдали»

Тренер – о победе над «Гавром»

ЭНРИКЕ: «Забарный? Мне нравится, когда вы так говорите. Мы страдали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике после победы над Гавром (1:0) в 24-м туре Лиги 1 ответил на вопросы журналистов.

– Несмотря на две победы, запомните ли вы трудности ПСЖ в матчах с «Гавром» и «Монако»?

– Если говорить о матче с Гавром, это была одна из самых спокойных наших игр, и мы заслужили победу. Мы создали много моментов, снова не реализовали пенальти. В итоге немного пострадали в конце, но победу мы заслужили.

– Свидетельствует ли этот новый нереализованный пенальти о недостатке уверенности?

– Мы переживаем особый период. Ненормально, что мы не реализуем столько очевидных моментов. У нас много игроков, которые могут исполнять пенальти. Ошибается только тот, кто бьет. Мы продолжим ротацию исполнителей. Но я доволен, потому что мы много бьем по воротам.

– Что скажете об игре Брэдли Барколя?

– Для него это новая позиция. Он провел очень хороший матч, забил, был очень мобильным… Это означает, что в будущем мы можем увидеть его на позиции центрального нападающего.

– Чувствуетесь спокойнее, имея четыре очка преимущества в чемпионате?

– Спокойнее? В ПСЖ покоя не существует. Это не в нашей ментальности. У нас есть возможность вернуть игроков, прогрессировать, потому что сейчас мы менее уверены, чем обычно. Мы будем стараться играть сердцем, как делали это в последние годы. Будем ли забивать – не знаю, но будем стараться соответствовать своему уровню.

– В конце матча «Гавр» значительно прибавил. Как это объясните?

– В конце матча это нормально, когда команда начинает играть длинными передачами и заводит пятерых игроков в штрафную площадь – нужно уметь защищаться. Обычно мы контролируем игру и хотим держать мяч на половине соперника, но Гавр имел свои аргументы и попытался ими воспользоваться. Однако мы заслужили победу.

– Является ли Нуну Мендеш вашим атакующим джокером?

– С Мендешем все просто – он как Хакими, может играть где угодно: защитником, вингером, девяткой… Я не шучу. Мне нравится иметь такие возможности с моими игроками.

– Забарный сегодня выглядел увереннее. Ваш комментарий?

– Мне нравится, когда вы хорошо говорите о Забарном. Сегодня для меня он был лучшим игроком ПСЖ на поле. Как для тренера, важно видеть игроков, которые хотят быть в основе и проводят такие матчи.

– Как помочь Дро Фернандесу закрепиться в команде?

– Мы находимся в периоде, когда у нас проблемы с полузащитниками. Мы рады, что Дро с нами. У него другие качества – это тот тип игроков, которых тренеры любят, в частности из-за его взаимодействия с партнерами. Но ему 18 лет, и это нормально иметь трудности, особенно в Лиге 1, которая очень физическая. Когда ты сюда приходишь, понимаешь, что чемпионат Франции – это непросто. Но он делает интересные вещи».

