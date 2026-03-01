Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ангелина Калинина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
01 марта 2026, 07:26
Ангелина Калинина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 125 в Анталье

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

1 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В финале украинка сыграет против представительницы Японии Моюки Утидзимы (WTA 104). Встреча начнется ориентировочно в 11:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек на $15 500.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
