WTA01 марта 2026, 07:26 |
88
0
Ангелина Калинина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 125 в Анталье
01 марта 2026, 07:26 |
88
0
1 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В финале украинка сыграет против представительницы Японии Моюки Утидзимы (WTA 104). Встреча начнется ориентировочно в 11:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек на $15 500.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 февраля 2026, 07:30 4
Сосновский поддержал мнение Гераскевича
Футбол | 28 февраля 2026, 15:45 35
Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Другие виды | 28.02.2026, 23:24
Теннис | 01.03.2026, 04:02
Комментарии 0
Популярные новости
27.02.2026, 15:17 44
27.02.2026, 04:00 1
27.02.2026, 14:30 2
27.02.2026, 13:17 26
27.02.2026, 19:05 11
27.02.2026, 18:04 2
27.02.2026, 06:30 31
27.02.2026, 05:30 1