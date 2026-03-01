Ангелина Калинина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В финале украинка сыграет против представительницы Японии Моюки Утидзимы (WTA 104). Встреча начнется ориентировочно в 11:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек на $15 500.

