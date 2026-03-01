Худший игрок матча. Обнародована оценка Малиновского за поединок с Интером

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский стал худшим игроком матча 27-го тура Серии A 2025/26 против Интера (0:2).

Малиновский вышел на поле в стартовом составе, получил желтую карточку на 9-й минуте и был заменен в перерыве на Алекса Аморима.

Статистический портал WhoScored поставил Руслану 5.7 баллов – это самый низкий показатель среди всех игроков, которые приняли участие в поединке.

Лучшим игроком встречи стал автор первого гола в составе нерадзурри Федерико Димарко – 8.2.

В таблице чемпионата Италии Интер с 67 очками уверенно занимает первое место. У Дженоа 27 баллов и 14-я позиция.

Оценки WhoScored за матч Интер – Дженоа (2:0)