Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона против Ньюкасла на 5 голов
Виталий отыграл весь поединок 28-го тура АПЛ, котрый завершился 3:2 в пользу ирисок
Украинский левый защитник Виталий Миколенко узнал свою оценку по итогам матча 28-го тура АПЛ 2025/26 между командами Ньюкасл и Эвертон, который завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
Статистический портал WhoScored поставил 26-летнему украинцу из состава ирисок оценку в 7.1 балла. Миколенко провел на поле весь поединок, голевыми действиями отличиться не сумел.
Лучшим игроком встречи был признан автор второго гола Эвертона Бету – 9.0.
В таблице АПЛ Ньюкасл с 36 очками занимает 12-е место. У Эвертона 40 баллов и восьмая позиция.
Оценки WhoScored за матч Нюкасл – Эвертон (2:3)
