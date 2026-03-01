Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 марта 2026, 04:40 |
Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона против Ньюкасла на 5 голов

Виталий отыграл весь поединок 28-го тура АПЛ, котрый завершился 3:2 в пользу ирисок

Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона против Ньюкасла на 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский левый защитник Виталий Миколенко узнал свою оценку по итогам матча 28-го тура АПЛ 2025/26 между командами Ньюкасл и Эвертон, который завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Статистический портал WhoScored поставил 26-летнему украинцу из состава ирисок оценку в 7.1 балла. Миколенко провел на поле весь поединок, голевыми действиями отличиться не сумел.

Лучшим игроком встречи был признан автор второго гола Эвертона Бету – 9.0.

В таблице АПЛ Ньюкасл с 36 очками занимает 12-е место. У Эвертона 40 баллов и восьмая позиция.

Оценки WhoScored за матч Нюкасл – Эвертон (2:3)

Ньюкасл Эвертон Ньюкасл - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored Виталий Миколенко Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
