Матч 18-го тура УПЛ состоится 1 марта в 13:00 по киевскому времени
В воскресенье, 1 марта, в 13:00 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и луганская «Зоря».
Команды встретятся на стадионе Колос в Ковалевке.
Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
