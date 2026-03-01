В воскресенье, 1 марта, в 13:00 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и луганская «Зоря».

Команды встретятся на стадионе Колос в Ковалевке.

Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

