Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кривбасс
01.03.2026 13:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 01:48
Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 18-го тура УПЛ состоится 1 марта в 13:00 по киевскому времени

УПЛ

В воскресенье, 1 марта, в 13:00 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и луганская «Зоря».

Команды встретятся на стадионе Колос в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.64 для Кривбаса и 3.03 для Зари. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
