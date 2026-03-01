Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Экс-звезда АПЛ с трудом нашел новый клуб после аварии
ФОТО. Экс-звезда АПЛ с трудом нашел новый клуб после аварии

После тяжелой аварии и череды отказов Антонио начал все с нуля в Катаре

ФОТО. Экс-звезда АПЛ с трудом нашел новый клуб после аварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Антонио

Бывший нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио откровенно рассказал о сложном этапе своей карьеры после тяжелой автокатастрофы в 2024 году. Форвард признался, что ради возвращения на поле ему пришлось «проглотить свое эго» и доказывать готовность клубам на просмотрах.

35-летний игрок сборной Ямайки подписал краткосрочный контракт с катарским клубом – «Аль-Сайлия» – до конца сезона. До этого он восемь месяцев не играл за «Вест Хэм» из-за множественных переломов ноги, полученных в ДТП. После травмы Антонио провел всего три официальных матча – все за национальную сборную.

Несмотря на статус лучшего бомбардира «Вест Хэма» в истории Премьер-лиги (68 голов), поиск нового клуба оказался непростым.

«Некоторые клубы даже не хотели смотреть на меня из-за аварии и травмы. В футболе тренер может хотеть тебя, но все решает владелец», — рассказал Антонио в интервью BBC.

По словам форварда, сначала он отказывался приезжать на просмотры, считая, что его прошлых заслуг достаточно. Однако позже понял, что без доказательства физической готовности контракта не будет.

Он тренировался с «Брентфордом» и был близок к подписанию, но накануне сделки порвал икроножную мышцу. «Я плакал и два дня не вставал с постели», – признался футболист. Вариант с «Лестером» также сорвался из-за опасений по поводу возможного рецидива травмы.

В итоге Антонио решил продолжить карьеру в Катаре.

«Сейчас мне нужно сосредоточиться на форме и играх. Если буду здоров – смогу снова забивать», – подчеркнул он.

История Антонио – это не только о футболе, но и о борьбе с собой, гордостью и страхом не вернуться на прежний уровень.

Максим Лапченко Источник: ESPN
