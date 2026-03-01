ФОТО. Экс-звезда АПЛ с трудом нашел новый клуб после аварии

Бывший нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио откровенно рассказал о сложном этапе своей карьеры после тяжелой автокатастрофы в 2024 году. Форвард признался, что ради возвращения на поле ему пришлось «проглотить свое эго» и доказывать готовность клубам на просмотрах.

35-летний игрок сборной Ямайки подписал краткосрочный контракт с катарским клубом – «Аль-Сайлия» – до конца сезона. До этого он восемь месяцев не играл за «Вест Хэм» из-за множественных переломов ноги, полученных в ДТП. После травмы Антонио провел всего три официальных матча – все за национальную сборную.

Несмотря на статус лучшего бомбардира «Вест Хэма» в истории Премьер-лиги (68 голов), поиск нового клуба оказался непростым.

«Некоторые клубы даже не хотели смотреть на меня из-за аварии и травмы. В футболе тренер может хотеть тебя, но все решает владелец», — рассказал Антонио в интервью BBC.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

По словам форварда, сначала он отказывался приезжать на просмотры, считая, что его прошлых заслуг достаточно. Однако позже понял, что без доказательства физической готовности контракта не будет.

Он тренировался с «Брентфордом» и был близок к подписанию, но накануне сделки порвал икроножную мышцу. «Я плакал и два дня не вставал с постели», – признался футболист. Вариант с «Лестером» также сорвался из-за опасений по поводу возможного рецидива травмы.

В итоге Антонио решил продолжить карьеру в Катаре.

«Сейчас мне нужно сосредоточиться на форме и играх. Если буду здоров – смогу снова забивать», – подчеркнул он.

История Антонио – это не только о футболе, но и о борьбе с собой, гордостью и страхом не вернуться на прежний уровень.