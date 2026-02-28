Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Лионель Месси посетит Дональда Трампа. Вот почему
28 февраля 2026, 23:59
ФОТО. Лионель Месси посетит Дональда Трампа. Вот почему

Визит планируется на следующей неделе

X. Дональд Трамп и Лионель Месси

Лионель Месси вместе с «Интер Майами» может отправиться в Белый дом – клуб получил приглашение на официальный прием в честь победы в MLS Cup 2025. Об этом сообщил источник ESPN.

Команда планирует посетить Вашингтон на следующей неделе во время выездного матча против «Ди Си Юнайтед», и именно тогда может состояться визит к Дональду Трампу. Детали мероприятия пока уточняются.

Таким образом, Месси продолжит традицию американского спорта, когда чемпионов лиги чествуют в Белом доме. Ранее туда приезжали «Ди Си Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси», а совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм уже бывал там в 2012 году.

Напомним, 6 декабря 2025 года «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» (3:1) и впервые в истории завоевал Кубок MLS.

Теперь в центре внимания – не только трофей, но и возможная встреча Месси с Дональдом Трампом, которая наверняка вызовет бурную реакцию в медиа и соцсетях.

Максим Лапченко Источник: ESPN
