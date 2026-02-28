Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это несправедливо». Во Франции оценили конкуренцию Забарного с Маркиньосом
Франция
28 февраля 2026, 23:32 | Обновлено 28 февраля 2026, 23:33
265
0

«Это несправедливо». Во Франции оценили конкуренцию Забарного с Маркиньосом

Лорен Перрен поделился мнениями о двух защитниках ПСЖ

28 февраля 2026, 23:32 | Обновлено 28 февраля 2026, 23:33
265
0
«Это несправедливо». Во Франции оценили конкуренцию Забарного с Маркиньосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Лорен Перрен ответил на вопрос одного из болельщиков о том, соответствует ли игра капитана «ПСЖ» Маркиньоса стандартам Лиги чемпионов.

«Да, я читаю и слышу эту мелодию, которую поют, чтобы дискредитировать его. Он плохо сыграл в ответном матче с «Монако» и имел серьезные проблемы. Это правда.

Но будем ли мы говорить о защитной роли полузащитников, которые бесцельно бегали вокруг? Или о не вдохновленных защитниках, таких как Мендеш, или о полностью растерянных, как Хакими? Он был причастен ко второму голу, но в первом тайме марокканец играл не на своей позиции. Я думаю, что он был не в том настроении, чтобы играть матч такого уровня. Что вполне понятно, учитывая ситуацию, в которой он оказался.

Поэтому выделять Маркиньоса мне кажется несправедливым. И вообще, дебаты о его замене на Забарного даже не уместны», – написал Перрен в своей колонке для Le Parisien.

Ранее Забарный услышал неутешительные новости во Франции.

По теме:
Гавр – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Энрике решил судьбу Ильи Забарного на следующий матч ПСЖ
Гавр – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Маркиньос
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28 февраля 2026, 02:30 4
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе

Аргентинец расхвалил Ямаля

Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Футбол | 28 февраля 2026, 05:00 2
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста

Юрген выдвинул условие, чтобы тренировать мадридский гранд

Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бокс | 28.02.2026, 04:00
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
Футбол | 28.02.2026, 22:01
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
Футбол | 28.02.2026, 19:05
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 6
Футбол
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30 1
Бокс
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем