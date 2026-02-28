«Это несправедливо». Во Франции оценили конкуренцию Забарного с Маркиньосом

Французский журналист Лорен Перрен ответил на вопрос одного из болельщиков о том, соответствует ли игра капитана «ПСЖ» Маркиньоса стандартам Лиги чемпионов.

«Да, я читаю и слышу эту мелодию, которую поют, чтобы дискредитировать его. Он плохо сыграл в ответном матче с «Монако» и имел серьезные проблемы. Это правда.

Но будем ли мы говорить о защитной роли полузащитников, которые бесцельно бегали вокруг? Или о не вдохновленных защитниках, таких как Мендеш, или о полностью растерянных, как Хакими? Он был причастен ко второму голу, но в первом тайме марокканец играл не на своей позиции. Я думаю, что он был не в том настроении, чтобы играть матч такого уровня. Что вполне понятно, учитывая ситуацию, в которой он оказался.

Поэтому выделять Маркиньоса мне кажется несправедливым. И вообще, дебаты о его замене на Забарного даже не уместны», – написал Перрен в своей колонке для Le Parisien.

Ранее Забарный услышал неутешительные новости во Франции.