«Это стратегия». В Италии поделились планами Гасперини на Довбика

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что летом «Рома» будет пытаться избавиться от украинского форварда Артема Довбика.

«Проблема есть в атаке. У нас есть Мален, но нет запасного, потому что сейчас это был бы Довбик. Стратегия, рекомендованная тренерским штабом, если не самим Гасперини, заключается в том, чтобы отдать Довбика в аренду и взять в команду запасного для Малена, который будет лучше Робиньо Ваза - более подготовленного игрока», - сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года. Сейчас форвард восстанавливается после перенесенной операции.

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины получила плохие новости из Италии относительно Довбыка.