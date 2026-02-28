Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это стратегия». В Италии поделились планами Гасперини на Довбика
Италия
«Это стратегия». В Италии поделились планами Гасперини на Довбика

Журналист Уго Трани рассказал, что ждет украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что летом «Рома» будет пытаться избавиться от украинского форварда Артема Довбика.

«Проблема есть в атаке. У нас есть Мален, но нет запасного, потому что сейчас это был бы Довбик. Стратегия, рекомендованная тренерским штабом, если не самим Гасперини, заключается в том, чтобы отдать Довбика в аренду и взять в команду запасного для Малена, который будет лучше Робиньо Ваза - более подготовленного игрока», - сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года. Сейчас форвард восстанавливается после перенесенной операции.

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины получила плохие новости из Италии относительно Довбыка.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Талантливый футболист Шахтера может перейти в другой клуб Премьер-лиги
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Артем Довбик Рома Рим Джан Пьеро Гасперини трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
