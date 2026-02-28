«Это стратегия». В Италии поделились планами Гасперини на Довбика
Журналист Уго Трани рассказал, что ждет украинца
Итальянский журналист Уго Трани заявил, что летом «Рома» будет пытаться избавиться от украинского форварда Артема Довбика.
«Проблема есть в атаке. У нас есть Мален, но нет запасного, потому что сейчас это был бы Довбик. Стратегия, рекомендованная тренерским штабом, если не самим Гасперини, заключается в том, чтобы отдать Довбика в аренду и взять в команду запасного для Малена, который будет лучше Робиньо Ваза - более подготовленного игрока», - сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.
В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года. Сейчас форвард восстанавливается после перенесенной операции.
Ранее сообщалось о том, что сборная Украины получила плохие новости из Италии относительно Довбыка.
