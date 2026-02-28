Кейн забил суммарно 20 голов в North London Derby и Der Klassiker
Вспомним все голы английского нападающего в принципиальных английских и немецких противостояниях
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн суммарно забил в своей карьере 20 голов в матчах North London Derby и Der Klassiker.
Для этого англичанину понадобилось 25 игр.
Голы Гарри Кейна в матчах дерби (20)
- 14 голов в 19 матчах North London Derby
- 6 голов в 6 матчах Der Klassiker
Вспомним все эти 20 голов английского нападающего.
В составе Тоттенхэм Хотспур против Арсенала (14)
- 2014/15, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:1 (дубль)
- 2015/16, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 1:1 (гол)
- 2015/16, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:2 (гол)
- 2016/17, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 1:1 (гол)
- 2016/17, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:0 (гол)
- 2017/18, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:0 (гол)
- 2018/19, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 4:2 (гол)
- 2018/19, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:1 (гол)
- 2019/20, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 2:2 (гол)
- 2020/21, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:0 (гол)
- 2021/22, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 3:0 (дубль)
- 2022/23, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 3:1 (гол)
В составе Баварии против дортмундской Боруссии (6)
- 2023/24, Бундеслига, Боруссия – Бавария – 0:3 (хет-трик)
- 2025/26, Бундеслига, Бавария – Боруссия – 2:1 (гол)
- 2025/26, Бундеслига, Боруссия – Бавария – 2:3 (дубль)
Harry Kane’s record in iconic derbies…— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 28, 2026
🏴 14 goals in 19 games against Arsenal in the North London Derby
🇩🇪 6 goals in 6 games vs Borussia Dortmund in Der Klassiker pic.twitter.com/jBz92zC7D0
