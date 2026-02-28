Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн забил суммарно 20 голов в North London Derby и Der Klassiker
Англия
28 февраля 2026, 22:49 |
75
0

Вспомним все голы английского нападающего в принципиальных английских и немецких противостояниях

Кейн забил суммарно 20 голов в North London Derby и Der Klassiker
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн суммарно забил в своей карьере 20 голов в матчах North London Derby и Der Klassiker.

Для этого англичанину понадобилось 25 игр.

Голы Гарри Кейна в матчах дерби (20)

  • 14 голов в 19 матчах North London Derby
  • 6 голов в 6 матчах Der Klassiker

Вспомним все эти 20 голов английского нападающего.

В составе Тоттенхэм Хотспур против Арсенала (14)

  • 2014/15, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:1 (дубль)
  • 2015/16, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 1:1 (гол)
  • 2015/16, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:2 (гол)
  • 2016/17, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 1:1 (гол)
  • 2016/17, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:0 (гол)
  • 2017/18, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:0 (гол)
  • 2018/19, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 4:2 (гол)
  • 2018/19, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:1 (гол)
  • 2019/20, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 2:2 (гол)
  • 2020/21, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 2:0 (гол)
  • 2021/22, АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 3:0 (дубль)
  • 2022/23, АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 3:1 (гол)

В составе Баварии против дортмундской Боруссии (6)

  • 2023/24, Бундеслига, Боруссия – Бавария – 0:3 (хет-трик)
  • 2025/26, Бундеслига, Бавария – Боруссия – 2:1 (гол)
  • 2025/26, Бундеслига, Боруссия – Бавария – 2:3 (дубль)
По теме:
Кейн повторил рекорд Бундеслиги по количеству матчей подряд с 2+ голами
Дубль Кейна: Бавария в суперматче обыграла Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Как Кейн отличился дублем в матче с Боруссией Дортмунд
Бундеслига Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
