Испания
02 марта 2026, 04:32 |
Тибо Куртуа подготовил для Лунина неожиданный сюрприз

Голкипер рассматривает уход из клуба в 2027 году

Тибо Куртуа подготовил для Лунина неожиданный сюрприз
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может покинуть «Реал» в 2027 году после завершения контракта.

По информации источника, 33-летний бельгиец уже задумывается над последним крупным контрактом в карьере – за пределами Мадрида. Среди возможных вариантов называют Саудовскую Аравию, где готовы предлагать топ-звездам выгодные финансовые условия.

В Мадриде не спешат с выводами и спокойно оценивают ситуацию, рассчитывая на опытного вратаря до завершения соглашения. Окончательное решение, вероятно, будет принято ближе к 2027 году.

Источник: PlanetarealMadrid
