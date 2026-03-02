Тибо Куртуа подготовил для Лунина неожиданный сюрприз

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может покинуть «Реал» в 2027 году после завершения контракта.

По информации источника, 33-летний бельгиец уже задумывается над последним крупным контрактом в карьере – за пределами Мадрида. Среди возможных вариантов называют Саудовскую Аравию, где готовы предлагать топ-звездам выгодные финансовые условия.

В Мадриде не спешат с выводами и спокойно оценивают ситуацию, рассчитывая на опытного вратаря до завершения соглашения. Окончательное решение, вероятно, будет принято ближе к 2027 году.