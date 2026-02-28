Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер ЛНЗ пояснил поражение и потерю лидерства в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 21:09 | Обновлено 28 февраля 2026, 21:23
Тренер ЛНЗ пояснил поражение и потерю лидерства в УПЛ

Пономарев признал, что соперник был лучше

Тренер ЛНЗ пояснил поражение и потерю лидерства в УПЛ
ФК ЛНЗ

ЛНЗ в матче чемпионата Украины потерпел первое за семь туров поражение, проиграв Полесью 1:3.

Тренер черкасской команды Виталий Пономарев согласен, что соперник был сильнее.

«Хотел бы за первый тайм извиниться, мы его провалили. Нельзя так выходить на матчи. Первый тайм полностью проиграли. После разговора в перерыве изменили игру, забили гол, но играть нужно два тайма. Выводы сделаем. И настрой, и ошибки в обороне – из этого все складывается. Оправдания искать не хочу».

«Если не обязательно завоевать, то хотя бы попробовать бороться за призовые места. Нужно быть готовыми к этому. Кто-то, может, подумал, чти после шести побед подряд можно выходить без концентрации. Я не вижу трагедии в поражении, будем готовиться», – сказал Пономарев.

ЛНЗ потерял лидерство в таблице и уступает три очка Шахтеру.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ВИДЕО. Игрок Металлиста 1925 признался в симуляции: «Сегодня не получилось»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Spaceman
Десь я вже це чув..Потім буде боротись за 4 місце..
Ответить
0
