Тренер ЛНЗ пояснил поражение и потерю лидерства в УПЛ

ЛНЗ в матче чемпионата Украины потерпел первое за семь туров поражение, проиграв Полесью 1:3.

Тренер черкасской команды Виталий Пономарев согласен, что соперник был сильнее.

«Хотел бы за первый тайм извиниться, мы его провалили. Нельзя так выходить на матчи. Первый тайм полностью проиграли. После разговора в перерыве изменили игру, забили гол, но играть нужно два тайма. Выводы сделаем. И настрой, и ошибки в обороне – из этого все складывается. Оправдания искать не хочу».

«Если не обязательно завоевать, то хотя бы попробовать бороться за призовые места. Нужно быть готовыми к этому. Кто-то, может, подумал, чти после шести побед подряд можно выходить без концентрации. Я не вижу трагедии в поражении, будем готовиться», – сказал Пономарев.

ЛНЗ потерял лидерство в таблице и уступает три очка Шахтеру.