Германия28 февраля 2026, 18:44 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:45
Обнародованы стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Бавария
Поединок стартует в 19:30 по Киеву
Обнародованы стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией».
Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Боруссия» Дортмунд с 52 набранными очками занимает второе место турнирной таблицы. «Бавария» с 60 пунктами располагается первой.
Стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Бавария:
