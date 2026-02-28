Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародованы стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Бавария
Германия
28 февраля 2026, 18:44 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:45
94
0

Обнародованы стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Бавария

Поединок стартует в 19:30 по Киеву

28 февраля 2026, 18:44 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:45
94
0
Обнародованы стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Обнародованы стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией».

Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Боруссия» Дортмунд с 52 набранными очками занимает второе место турнирной таблицы. «Бавария» с 60 пунктами располагается первой.

Стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Бавария:

По теме:
Богданов стал очередным украинцем, сыгравшим в немецкой Бундеслиге
Чемпионат Германии: сенсационные осечки Байер и Хоффенхайма
Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бундеслига чемпионат Германии по футболу стартовые составы Бавария Боруссия Д - Бавария Боруссия Дортмунд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Появилась проблема. В Динамо считают, что Ярмоленко летом завершит карьеру
Футбол | 28 февраля 2026, 16:22 5
Появилась проблема. В Динамо считают, что Ярмоленко летом завершит карьеру
Появилась проблема. В Динамо считают, что Ярмоленко летом завершит карьеру

Но есть вопрос с рекордом

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Другие виды | 28 февраля 2026, 12:47 6
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»

Владислав признает достижения спортсмена, но не считает его достойным звания Героя Украины

Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Футбол | 27.02.2026, 18:04
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Бокс | 28.02.2026, 07:30
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Футбол | 27.02.2026, 19:27
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 27
Другие виды
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 48
Футбол
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30 1
Бокс
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем