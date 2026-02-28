Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
01.03.2026 18:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 февраля 2026, 18:12 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:13
38
0

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта в 18:30 матч чемпионата Англии

28 февраля 2026, 18:12 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:13
38
0
Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Goal.com. Арсенал – Челси

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Пять голов Ливерпуля, безумие в матче Ярмолюка, победа Эвертона
Ван Дейк повторил второй результат по голам среди центральных защитников
Сыграли два середняка. Состоялся первый матч дня в АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Арсенал - Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28 февраля 2026, 02:30 3
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе

Аргентинец расхвалил Ямаля

На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28 февраля 2026, 15:45 73
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ

Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге

Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бокс | 28.02.2026, 04:00
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 28.02.2026, 16:07
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Бокс | 28.02.2026, 07:30
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16 1
Футбол
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 29
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 5
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 27
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем