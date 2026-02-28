Англия28 февраля 2026, 18:12 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:13
Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта в 18:30 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 1 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
Арсенал – ЧелсиСмотреть трансляцию
