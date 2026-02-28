Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Внесены изменения в правила футбола. У VAR теперь больше работы
Чемпионат мира
28 февраля 2026, 15:56 | Обновлено 28 февраля 2026, 16:03
Внесены изменения в правила футбола. У VAR теперь больше работы

Угловые и вторые желтые теперь в поле зрения ВАР

Getty Images/Global Images Ukraine

Организация IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций), которая занимается внесением изменений в правила футбола, одобрила два существенных нововведения по поводу VAR.

Теперь полномочия пересмотра момента расширены на вторую желтую карточку и удаление игрока, а также на угловые.

При этом указано, что пересмотрены могут быть только «очевидно неправильные решения арбитра по второй желтой и углового.

Нововведения вступят в силу с 1 июля 2026 года, но ЧМ-2026 уже будет проходить с новинками VAR.

Некоторые чемпионаты были против подобных новаций – дополнительные пересмотры могут еще сильнее замедлить темп матча.

IFAB ФИФА ЧМ-2026 по футболу правила футбола VAR
Иван Зинченко Источник: The Athletic
