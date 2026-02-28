Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч Премьер-лиги с Бернли
Англия
28 февраля 2026, 16:06 |
Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч Премьер-лиги с Бернли

Поединок 28-го тура чемпионата Англии состоится 28 февраля в 17:00 по киевскому времени

Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч Премьер-лиги с Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк начнет матч 28-го тура Английской Премьер-лиги в стартовом составе. Игра состоится 28 февраля.

Соперником «пчел» станет «Бернли», встреча начнется в 17:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Turf Moor».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Брентфорд» набрал 40 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. «Бернли» занимает 19-е место, имея в своем активе 19 очков.

В предыдущем туре «пчелы» потерпели поражение от «Брайтона» со счетом 0:2. «Бернли» сенсационно сыграл вничью в противостоянии с лондонским «Челси» (1:1).

Стартовые составы на матч Премьер-лиги Бернли Брентфорд

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бернли Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
