Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч Премьер-лиги с Бернли

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк начнет матч 28-го тура Английской Премьер-лиги в стартовом составе. Игра состоится 28 февраля.

Соперником «пчел» станет «Бернли», встреча начнется в 17:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Turf Moor».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Брентфорд» набрал 40 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. «Бернли» занимает 19-е место, имея в своем активе 19 очков.

В предыдущем туре «пчелы» потерпели поражение от «Брайтона» со счетом 0:2. «Бернли» сенсационно сыграл вничью в противостоянии с лондонским «Челси» (1:1).

Стартовые составы на матч Премьер-лиги Бернли – Брентфорд