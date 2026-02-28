За считанные минуты до конца. Матч УПЛ второй раз прерван из-за тревоги

В субботу, 28 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины сезона 2025/2026 между черкасским ЛНЗ и житомирским «Полесьем», который пройдет на «Черкассы-Арене» в Черкассах.

При счете 3:1 в пользу гостевой команды прозвучала вторая за матч воздушная тревога.

Указание пройти в укрытие было получено на 90+2-й минуте поединка, за считанные минуты до финального свистка.

Сейчас неизвестно, когда возобновят матч.