За считанные минуты до конца. Матч УПЛ второй раз прерван из-за тревоги
ЛНЗ и Полесье не успели доиграть поединок
В субботу, 28 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины сезона 2025/2026 между черкасским ЛНЗ и житомирским «Полесьем», который пройдет на «Черкассы-Арене» в Черкассах.
При счете 3:1 в пользу гостевой команды прозвучала вторая за матч воздушная тревога.
При счете 3:1 в пользу гостевой команды прозвучала вторая за матч воздушная тревога.
Указание пройти в укрытие было получено на 90+2-й минуте поединка, за считанные минуты до финального свистка.
Сейчас неизвестно, когда возобновят матч.
