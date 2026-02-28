Рекорд на годы. Левандовски – лучший бомбардир в истории Der Klassiker
Сегодня нас ожидает очередное противостояние дортмундской Боруссии и Баварии
Роберт Левандовски, в свое время игравший как за дортмундскую Боруссию, так и за Баварию, является лучшим бомбардиром в истории Der Klassiker.
В активе польского нападающего 32 забитых гола, которые в ближайшие годы трудно кому-то будет превзойти.
Вторым и третьим в рейтинге бомбардиров этого противостояния идут Герд Мюллер (15) и Томас Мюллер (14), отстающие от Левандовски на 17 и 18 голов соответственно!
Следует отметить, что из действующих игроков Боруссии и Баварии ни один не входит в топ-10 данного рейтинга.
Очередной матч Der Klassiker нас ожидает уже сегодня, в поединке 24 тура немецкой Бундеслиги.
Лучшие бомбардиры в истории Der Klassiker
- 32 – Роберт Левандовски (Боруссия, Бавария)
- 15 – Герд Мюллер (Бавария)
- 14 – Томас Мюллер (Бавария)
- 11 – Арьен Роббен (Бавария)
- 10 – Карл-Хайнц Румменигге (Бавария)
- 9 – Марко Ройс (Боруссия)
- 8 – Лотарь Эммерих (Боруссия)
- 7 – Рой Макай (Бавария)
- 7 – Джованне Элбер (Бавария)
- 7 – Манфред Бургсмюллер (Боруссия)
- 7 – Роланд Вольфарт (Бавария)
