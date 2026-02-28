Рекорд на годы. Левандовски – лучший бомбардир в истории Der Klassiker

Роберт Левандовски, в свое время игравший как за дортмундскую Боруссию, так и за Баварию, является лучшим бомбардиром в истории Der Klassiker.

В активе польского нападающего 32 забитых гола, которые в ближайшие годы трудно кому-то будет превзойти.

Вторым и третьим в рейтинге бомбардиров этого противостояния идут Герд Мюллер (15) и Томас Мюллер (14), отстающие от Левандовски на 17 и 18 голов соответственно!

Следует отметить, что из действующих игроков Боруссии и Баварии ни один не входит в топ-10 данного рейтинга.

Очередной матч Der Klassiker нас ожидает уже сегодня, в поединке 24 тура немецкой Бундеслиги.

Лучшие бомбардиры в истории Der Klassiker