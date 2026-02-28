Киберспортивный аналитик раскритиковал Роналду и s1mple за зарплаты
Thorin считает, что звезды не хотят жертвовать ради титулов
Британский киберспортивный аналитик Дункан «Thorin» Шилдс высказался по поводу высоких зарплат звездных игроков и их влияния на построение чемпионских составов.
Шилдс отметил, что не обвиняет таких спортсменов, как Александр «s1mple» Костылев или Криштиану Роналду, в стремлении получать огромные гонорары, ведь они заслужили свой статус и соответствующий уровень вознаграждения.
«Я не обвиняю таких игроков, как s1mple и Роналду, в желании получать огромные зарплаты, потому что они это заслужили, и их статус этого требует. Но для меня дико, что они не готовы пойти на снижение доходов, чтобы играть в команде, которая может претендовать на титулы и увеличить их коллекцию трофеев»
