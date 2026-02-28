Появилась проблема. В Динамо считают, что Ярмоленко летом завершит карьеру

По информации, озвученной в студии УПЛ-ТВ, в Динамо Киев есть ожидания, что Андрей Ярмоленко действительно завершит карьеру после нынешнего сезона.

Ранее вингер говорил, что не планирует продолжать.

Однако есть вопрос с рекордом по голам в истории чемпионатов Украины. Ярмоленко забил 117 голов и на 7 точных ударов отстает от лидера Максима Шацких.

В нынешнем сезоне у игрока осталось 12 туров, чтобы догнать Шацких. Пока нет понимания, какими будут действия Ярмоленко и клуба, если он не успеет побить рекорд, но останется лишь несколько голов.

Интересно, что в сборной Украины Ярмоленко лишь на два гола отстает от рекордсмена Андрея Шевченко.

Игрок в интервью подчеркивал, что его не очень волнуют эти рекорды.