Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Появилась проблема. В Динамо считают, что Ярмоленко летом завершит карьеру
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 15:40 | Обновлено 28 февраля 2026, 15:57
Появилась проблема. В Динамо считают, что Ярмоленко летом завершит карьеру

Но есть вопрос с рекордом

Появилась проблема. В Динамо считают, что Ярмоленко летом завершит карьеру
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

По информации, озвученной в студии УПЛ-ТВ, в Динамо Киев есть ожидания, что Андрей Ярмоленко действительно завершит карьеру после нынешнего сезона.

Ранее вингер говорил, что не планирует продолжать.

Однако есть вопрос с рекордом по голам в истории чемпионатов Украины. Ярмоленко забил 117 голов и на 7 точных ударов отстает от лидера Максима Шацких.

В нынешнем сезоне у игрока осталось 12 туров, чтобы догнать Шацких. Пока нет понимания, какими будут действия Ярмоленко и клуба, если он не успеет побить рекорд, но останется лишь несколько голов.

Интересно, что в сборной Украины Ярмоленко лишь на два гола отстает от рекордсмена Андрея Шевченко.

Игрок в интервью подчеркивал, что его не очень волнуют эти рекорды.

Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 1
Умник
Отстаньте от Андрея. Человек уже в истории. Надеюсь после футбола приносить пользу будет спорту.
