Появилась проблема. В Динамо считают, что Ярмоленко летом завершит карьеру
Но есть вопрос с рекордом
По информации, озвученной в студии УПЛ-ТВ, в Динамо Киев есть ожидания, что Андрей Ярмоленко действительно завершит карьеру после нынешнего сезона.
Ранее вингер говорил, что не планирует продолжать.
Однако есть вопрос с рекордом по голам в истории чемпионатов Украины. Ярмоленко забил 117 голов и на 7 точных ударов отстает от лидера Максима Шацких.
В нынешнем сезоне у игрока осталось 12 туров, чтобы догнать Шацких. Пока нет понимания, какими будут действия Ярмоленко и клуба, если он не успеет побить рекорд, но останется лишь несколько голов.
Интересно, что в сборной Украины Ярмоленко лишь на два гола отстает от рекордсмена Андрея Шевченко.
Игрок в интервью подчеркивал, что его не очень волнуют эти рекорды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец расхвалил Ямаля
Ангелина в двух сетах уверенно разобралась с Вероникой Эрьявец