Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 12:19 |
977
1

Богдан Чуев находился в структуре «бело-синих» до марта 2019 года, где играл за U-17 и U-19

ФК Левый Берег. Богдан Чуев

Воспитанник киевского «Динамо», 26-летний защитник Богдан Чуев был мобилизован и уже подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Контракт футболиста принадлежит киевскому «Левому Берегу», однако сам игрок не входил в планы главного тренера Александра Рябоконя, поэтому был вынужден искать новую команду.

Чуев планировал присоединится к аутсайдеру Украинской Премьер-лиги «Полтаве», но был мобилизован и теперь находится в одном из учебных центров Сумской области

Чуев находился в структуре «Динамо» до марта 2019 года, где защищал цвета команд U-17 и U-19. Выступал за полтавские клубы «Ворскла» и «Горняк-Спорт», а также ужгородский «Минай».

В апреле 2025 года присоединился к «Левому Берегу» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник провел пять игр в Первой лиге и два матча в Кубке Украины. Контракт футболиста с «Левым Берегом» истекает после завершения кампании 2025/26.

Полтава Левый Берег Киев Динамо Киев Богдан Чуев трансферы трансферы УПЛ российско-украинская война Вооруженные силы Украины
Николай Тытюк Источник: Telegram
Gudok
Я думал Слава Суркис себе сделал подарок на ДР и подписал контракт с ЗСУ
