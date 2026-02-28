ЛНЗ – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру

28 февраля в 13:00 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова. Матч пройдет в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена.

Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ – Полесье: