Украина. Премьер лига28 февраля 2026, 11:52
435
0
ЛНЗ – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 18-го тура УПЛ состоится 28 февраля в 13:00 по киевскому времени
28 февраля в 13:00 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова. Матч пройдет в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена.
Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ – Полесье:
