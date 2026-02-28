Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 11:52 | Обновлено 28 февраля 2026, 11:53
435
0

ЛНЗ – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 18-го тура УПЛ состоится 28 февраля в 13:00 по киевскому времени

28 февраля 2026, 11:52 | Обновлено 28 февраля 2026, 11:53
435
0
ЛНЗ – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
УПЛ

28 февраля в 13:00 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова. Матч пройдет в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена.

Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ – Полесье:

По теме:
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила о своем решении по матчу Александрия – Оболонь
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 27 февраля 2026, 11:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Дерби Лондона, главный матч Бундеслиги, Рим против Турина, Фонсека против Марселя

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28 февраля 2026, 02:30 3
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе

Аргентинец расхвалил Ямаля

Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Футбол | 28.02.2026, 10:16
Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Футбол | 27.02.2026, 15:37
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
ЛНЗ – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.02.2026, 11:00
ЛНЗ – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 10
Другие виды
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
26.02.2026, 08:00 12
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем