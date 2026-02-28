Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ неожиданно попрощался с украинцем
Украина. Первая лига
28 февраля 2026, 09:41 |
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ неожиданно попрощался с украинцем

Тарас Галас покинул расположение «Левого Берега»

ФК Левый Берег.

Левый Берег официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Тарасом Галасом. Об этом пишет клубная пресс-служба «аистов».

Спасибо Тарасу за совместную работу, профессионализм и преданность команде на поле. Желаем удачи, дальнейшего прогресса и ярких побед в будущей карьере

По официальной информации, «Левый Берег» и атакующий полузащитник Тарас Галас договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Его дебют за «Левый Берег» пришелся на победный полуфинальный поединок «Турнира четырех» за место в УПЛ против «Металлиста 1925».

В составе первой команды «Левого Берега» Тарас провел 31 матч, отличился первым для себя забитым мячом на уровне Премьер-лиги – в матче с «Вересом» – и двумя результативными передачами.

В нынешнем сезоне Галас выступал за «Левый Берег-2» во Второй лиге: 13 матчей и два забитых мяча.

Левый Берег Киев расторжение контракта чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый Берег
