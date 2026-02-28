Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер во второй раз сыграет с командой из Польши на стадии плей-офф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 09:11 | Обновлено 28 февраля 2026, 09:59
190
0

Шахтер во второй раз сыграет с командой из Польши на стадии плей-офф

Украинские клубы проходили поляков в 6 случаях из 10

Коллаж Sport.ua

За выход в 1/4 финала Лиги конференций «Шахтеру» предстоит сразиться с «Лехом». С командами из Польши горняки единственный до сего времени раз встречались на стадии плей-офф 20 лет назад, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2006/07 взяли верх над «Легией» и дома (1:0), и в гостях (3:2). Правда, в основном турнире Лиге конференций-2025/26 оранжево-черные уступили той же «Легии» на своем поле со счетом 1:2.

В общем же украинские клубы 10 раз пересекались с коллективами из Польши в плей-офф и в 6 случаях проходили в следующий круг. В 23-х проведенных матчах на всех стадиях наши команды одержали 6 побед, 7 встреч завершили вничью, 10 проиграли, 21 мяч забили, 23 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украина Польша на стадии плей-офф в еврокубках (+6/-4)

Сезон

Ранг

Стадия

Украина

Польша

Счет

+/-

1967/68

КЧ

1/8

Динамо

Гурник

1:2 (д)

1:1 (г)

-

1972/73

КЧ

1/8

Динамо

Гурник

2:0 (д)

1:2 (г)

+

1986/87

КУ

1/32

Днепр

Легия

0:0 (г)

0:1 (д)

-

1995/96

КУ

1/32

Черноморец

Видзев

1:0 (д)

0:1, п.6:5 (г)

+

2006/07

ЛЧ

КР3

Шахтер

Легия

1:0 (д)

3:2 (г)

+

2006/07

КУ

КР2

Черноморец

Висла Пл

0:0 (д)

1:1 (г)

+

2007/08

КУ

КР2

Днепр

ГКС Б

1:1 (д)

4:2 (г)

+

2010/11

ЛЕ

КР4

Днепр

Лех

0:1 (д)

0:0 (г)

-

2014/15

ЛЕ

КР4

Металлист

Рух

0:0 (г)

1:0 (д)

+

2015/16

ЛЕ

КР4

Заря

Легия

0:1 (д)

2:3 (г)

-

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий круг.

цифры и факты Шахтер Донецк Лига конференций Лех Познань
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
