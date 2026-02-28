Шахтер во второй раз сыграет с командой из Польши на стадии плей-офф
Украинские клубы проходили поляков в 6 случаях из 10
За выход в 1/4 финала Лиги конференций «Шахтеру» предстоит сразиться с «Лехом». С командами из Польши горняки единственный до сего времени раз встречались на стадии плей-офф 20 лет назад, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2006/07 взяли верх над «Легией» и дома (1:0), и в гостях (3:2). Правда, в основном турнире Лиге конференций-2025/26 оранжево-черные уступили той же «Легии» на своем поле со счетом 1:2.
В общем же украинские клубы 10 раз пересекались с коллективами из Польши в плей-офф и в 6 случаях проходили в следующий круг. В 23-х проведенных матчах на всех стадиях наши команды одержали 6 побед, 7 встреч завершили вничью, 10 проиграли, 21 мяч забили, 23 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украина – Польша на стадии плей-офф в еврокубках (+6/-4)
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Украина
|
Польша
|
Счет
|
|
+/-
|
1967/68
|
КЧ
|
1/8
|
Динамо
|
Гурник
|
1:2 (д)
|
1:1 (г)
|
-
|
1972/73
|
КЧ
|
1/8
|
Динамо
|
Гурник
|
2:0 (д)
|
1:2 (г)
|
+
|
1986/87
|
КУ
|
1/32
|
Днепр
|
Легия
|
0:0 (г)
|
0:1 (д)
|
-
|
1995/96
|
КУ
|
1/32
|
Черноморец
|
Видзев
|
1:0 (д)
|
0:1, п.6:5 (г)
|
+
|
2006/07
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Легия
|
1:0 (д)
|
3:2 (г)
|
+
|
2006/07
|
КУ
|
КР2
|
Черноморец
|
Висла Пл
|
0:0 (д)
|
1:1 (г)
|
+
|
2007/08
|
КУ
|
КР2
|
Днепр
|
ГКС Б
|
1:1 (д)
|
4:2 (г)
|
+
|
2010/11
|
ЛЕ
|
КР4
|
Днепр
|
Лех
|
0:1 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
2014/15
|
ЛЕ
|
КР4
|
Металлист
|
Рух
|
0:0 (г)
|
1:0 (д)
|
+
|
2015/16
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря
|
Легия
|
0:1 (д)
|
2:3 (г)
|
-
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий круг.
