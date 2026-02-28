Шахтер во второй раз сыграет с командой из Польши на стадии плей-офф

За выход в 1/4 финала Лиги конференций «Шахтеру» предстоит сразиться с «Лехом». С командами из Польши горняки единственный до сего времени раз встречались на стадии плей-офф 20 лет назад, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2006/07 взяли верх над «Легией» и дома (1:0), и в гостях (3:2). Правда, в основном турнире Лиге конференций-2025/26 оранжево-черные уступили той же «Легии» на своем поле со счетом 1:2.

В общем же украинские клубы 10 раз пересекались с коллективами из Польши в плей-офф и в 6 случаях проходили в следующий круг. В 23-х проведенных матчах на всех стадиях наши команды одержали 6 побед, 7 встреч завершили вничью, 10 проиграли, 21 мяч забили, 23 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украина – Польша на стадии плей-офф в еврокубках (+6/-4)

Сезон Ранг Стадия Украина Польша Счет +/- 1967/68 КЧ 1/8 Динамо Гурник 1:2 (д) 1:1 (г) - 1972/73 КЧ 1/8 Динамо Гурник 2:0 (д) 1:2 (г) + 1986/87 КУ 1/32 Днепр Легия 0:0 (г) 0:1 (д) - 1995/96 КУ 1/32 Черноморец Видзев 1:0 (д) 0:1, п.6:5 (г) + 2006/07 ЛЧ КР3 Шахтер Легия 1:0 (д) 3:2 (г) + 2006/07 КУ КР2 Черноморец Висла Пл 0:0 (д) 1:1 (г) + 2007/08 КУ КР2 Днепр ГКС Б 1:1 (д) 4:2 (г) + 2010/11 ЛЕ КР4 Днепр Лех 0:1 (д) 0:0 (г) - 2014/15 ЛЕ КР4 Металлист Рух 0:0 (г) 1:0 (д) + 2015/16 ЛЕ КР4 Заря Легия 0:1 (д) 2:3 (г) -

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий круг.