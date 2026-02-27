ФОТО. Звезда АПЛ живет в общежитии и пользуется скромным авто

Бельгийский футболист «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс удивил болельщиков не игрой, а своим образом жизни.

Как сообщает TopskiIIs Sports UK, 22-летний голкипер не ведет соцсети, не делает татуировки, регулярно сдает кровь в Бельгии и придерживается максимально скромного стиля жизни.

Несмотря на зарплату около 120 тысяч евро в неделю, Ламменс живет в студенческом общежитии, часть дохода отдает на благотворительность и до сих пор ездит на старом Opel Corsa.

В соцсетях активно обсуждают его принципиальность и скромность. Многие отмечают, что «почти невозможно не симпатизировать такому футболисту».