ФОТО. Звезда АПЛ живет в общежитии и пользуется скромным авто
Сенне Ламменс впечатлил своим образом жизни
Бельгийский футболист «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс удивил болельщиков не игрой, а своим образом жизни.
Как сообщает TopskiIIs Sports UK, 22-летний голкипер не ведет соцсети, не делает татуировки, регулярно сдает кровь в Бельгии и придерживается максимально скромного стиля жизни.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Несмотря на зарплату около 120 тысяч евро в неделю, Ламменс живет в студенческом общежитии, часть дохода отдает на благотворительность и до сих пор ездит на старом Opel Corsa.
В соцсетях активно обсуждают его принципиальность и скромность. Многие отмечают, что «почти невозможно не симпатизировать такому футболисту».
🚨💣 𝐒𝐇𝐎𝐂𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓: Senne Lammens has no social media accounts, no tattoos, regularly donates 𝐛𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐢𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐮𝐦, owns no luxury cars, lived in 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐌𝐌𝐎𝐃𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 while earning £120K a week, donates a quarter of his salary to… pic.twitter.com/uVMJwlJvKF— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 27, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Игоря Костюка без особых проблем разобрались с новичком УПЛ
Дерби Лондона, главный матч Бундеслиги, Рим против Турина, Фонсека против Марселя