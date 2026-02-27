Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Звезда АПЛ живет в общежитии и пользуется скромным авто
27 февраля 2026, 23:34 | Обновлено 27 февраля 2026, 23:36
971
2

Сенне Ламменс впечатлил своим образом жизни

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Сенне Ламменс и партнеры по МЮ

Бельгийский футболист «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс удивил болельщиков не игрой, а своим образом жизни.

Как сообщает TopskiIIs Sports UK, 22-летний голкипер не ведет соцсети, не делает татуировки, регулярно сдает кровь в Бельгии и придерживается максимально скромного стиля жизни.

Несмотря на зарплату около 120 тысяч евро в неделю, Ламменс живет в студенческом общежитии, часть дохода отдает на благотворительность и до сих пор ездит на старом Opel Corsa.

В соцсетях активно обсуждают его принципиальность и скромность. Многие отмечают, что «почти невозможно не симпатизировать такому футболисту».

ФОТО. Жена Забарного поделилась огненным фотосетом. Сразила наповал
Сенсация в Премьер-лиге. Вулверхэмптон шокировал львов из Астон Виллы
Бернли – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
mini.f
Можу тільки здогадуватись, як регочуть з такого способу життя наші "зірки" вітчизняного футболу...
