ФОТО. Невеста Роналду поделилась откровенным снимком в самолете
Джорджина Родригес знает, чем привлечь внимание
Джорджина Родригес снова привлекла внимание в соцсетях.
Возлюбленная Криштиану Роналду опубликовала эффектный снимок из частного самолета, который быстро вызвал восторг у подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На фото Джорджина позирует в откровенном черном образе – стильный бра, прозрачные колготки с узором и туфли на каблуках. В подписи – лаконичное «Milan».
Публикация уже собрала более 355 000 лайков. В комментариях подписчики восхищаются красотой невесты нападающего «Аль-Насра»: «Богиня», «Невероятная», «Роскошная».
