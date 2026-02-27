Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Невеста Роналду поделилась откровенным снимком в самолете
Другие новости
27 февраля 2026, 23:23 | Обновлено 27 февраля 2026, 23:26
809
0

ФОТО. Невеста Роналду поделилась откровенным снимком в самолете

Джорджина Родригес знает, чем привлечь внимание

27 февраля 2026, 23:23 | Обновлено 27 февраля 2026, 23:26
809
0
ФОТО. Невеста Роналду поделилась откровенным снимком в самолете
Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес снова привлекла внимание в соцсетях.

Возлюбленная Криштиану Роналду опубликовала эффектный снимок из частного самолета, который быстро вызвал восторг у подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На фото Джорджина позирует в откровенном черном образе – стильный бра, прозрачные колготки с узором и туфли на каблуках. В подписи – лаконичное «Milan».

Публикация уже собрала более 355 000 лайков. В комментариях подписчики восхищаются красотой невесты нападающего «Аль-Насра»: «Богиня», «Невероятная», «Роскошная».

По теме:
ФОТО. Жена Забарного поделилась огненным фотосетом. Сразила наповал
ФОТО. Украинская спортсменка впечатлила свежим снимком. Фигура – топ
ФОТО. Звезда АПЛ живет в общежитии и пользуется скромным авто
фото lifestyle Джорджина Родригес девушки Криштиану Роналду
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27 февраля 2026, 07:58 15
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций

Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань

Александрия опубликовала официальное заявление и обратилась к Оболони
Футбол | 27 февраля 2026, 21:21 15
Александрия опубликовала официальное заявление и обратилась к Оболони
Александрия опубликовала официальное заявление и обратилась к Оболони

«Горожане» опубликовали ряд документов, чтобы доказать наличие форс-мажорных обстоятельств

Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 27.02.2026, 19:40
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Другие виды | 27.02.2026, 06:30
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27.02.2026, 09:11
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
27.02.2026, 06:00 3
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 43
Футбол
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем