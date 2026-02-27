ФОТО. Невеста Роналду поделилась откровенным снимком в самолете

Джорджина Родригес снова привлекла внимание в соцсетях.

Возлюбленная Криштиану Роналду опубликовала эффектный снимок из частного самолета, который быстро вызвал восторг у подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На фото Джорджина позирует в откровенном черном образе – стильный бра, прозрачные колготки с узором и туфли на каблуках. В подписи – лаконичное «Milan».

Публикация уже собрала более 355 000 лайков. В комментариях подписчики восхищаются красотой невесты нападающего «Аль-Насра»: «Богиня», «Невероятная», «Роскошная».