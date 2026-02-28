Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Жена вратаря «Полесья» и сборной Украины Георгия Бущана Виктория негативно отреагировала на призыв скелетониста Владислава Гераскевича лишить Сергея Бубку звания Героя Украины.

«О, еще один Шариков. Кто ты такой по сравнению с легендой Сергеем Бубкой (олимпийский чемпион, 6 титулов чемпиона мира, 35 мировых рекордов)? Владислав Гераскевич – мировых рекордов ноль.

Ну да, лишить звания Героя Украины Сергея Бубку и отдать тебе. Не знала, кто это такой, лучше бы и не знала. Совсем уже с**нулись», – отметила жена Бущана.