Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Виктория Бущан раскритиковала спортсмена
Жена вратаря «Полесья» и сборной Украины Георгия Бущана Виктория негативно отреагировала на призыв скелетониста Владислава Гераскевича лишить Сергея Бубку звания Героя Украины.
«О, еще один Шариков. Кто ты такой по сравнению с легендой Сергеем Бубкой (олимпийский чемпион, 6 титулов чемпиона мира, 35 мировых рекордов)? Владислав Гераскевич – мировых рекордов ноль.
Ну да, лишить звания Героя Украины Сергея Бубку и отдать тебе. Не знала, кто это такой, лучше бы и не знала. Совсем уже с**нулись», – отметила жена Бущана.
Краще б мовчала....хто ти,МОЧАЛКА..???
Страх,як таких не люблю..
2. Навіщо взагалі оприлюднювати думку якоїсь ку-ви (кому взагалі цікаво її думка?)
3. Бущан і так "зірок з неба не хапає", в тепер через рот своєї ку-ви, ще й може мати додаткові проблеми. Жорі потрібно частіше використовувати їх рота за прямим призначенням, щоб вода меньше тринділа не подумавши ще й назагал....
А Вікторія вже закрила свій аккаунт. Впевнений, що у неї була важка ромова із Жорою і оточенням. Такі вони типові ці гиалуровані дружини футболістів. На жаль.
Жора, це реально твоя дружина? Якась прямо агресивна така, злобна і совкворота. В той час як Бущан це ж сама доброта, гумор і позитив.
Бо коли ти із героя перетворишся у токсичного нитіка і нарциса, то так можна і місця в списку Слуги Народа і не отримати. Треба вміти вчасно зупинитися.