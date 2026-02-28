Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Другие виды
  3. Новости других видов спорта
  4. Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие новости
28 февраля 2026, 23:24 | Обновлено 01 марта 2026, 00:00
2068
24

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Виктория Бущан раскритиковала спортсмена

28 февраля 2026, 23:24 | Обновлено 01 марта 2026, 00:00
2068
24 Comments
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Жена вратаря «Полесья» и сборной Украины Георгия Бущана Виктория негативно отреагировала на призыв скелетониста Владислава Гераскевича лишить Сергея Бубку звания Героя Украины.

«О, еще один Шариков. Кто ты такой по сравнению с легендой Сергеем Бубкой (олимпийский чемпион, 6 титулов чемпиона мира, 35 мировых рекордов)? Владислав Гераскевич – мировых рекордов ноль.

Ну да, лишить звания Героя Украины Сергея Бубку и отдать тебе. Не знала, кто это такой, лучше бы и не знала. Совсем уже с**нулись», – отметила жена Бущана.

По теме:
ФОТО. Экс-звезда АПЛ с трудом нашел новый клуб после аварии
ФОТО. Лионель Месси посетит Дональда Трампа. Вот почему
ФОТО. Вот почему Лукаку расплакался после забитого гола
Георгий Бущан Владислав Гераскевич lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(74)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
Футбол | 28 февраля 2026, 18:45 15
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR

История в матче Металлиста 1925 и Александрии

Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Футбол | 28 февраля 2026, 12:19 0
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины

Богдан Чуев находился в структуре «бело-синих» до марта 2019 года, где играл за U-17 и U-19

Прыжки в высоту. Олег Дорощук выиграл чемпионат Украины, прыгнув на 2.30
Другие виды | 28.02.2026, 20:14
Прыжки в высоту. Олег Дорощук выиграл чемпионат Украины, прыгнув на 2.30
Прыжки в высоту. Олег Дорощук выиграл чемпионат Украины, прыгнув на 2.30
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Бокс | 28.02.2026, 07:30
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28.02.2026, 02:30
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Комментарии 24
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Моргулець
Кобила,бля ....
Краще б мовчала....хто ти,МОЧАЛКА..???
Страх,як таких не люблю..
Ответить
+18
yuretc
3 листопада 2023 року СБУ оголосила про підозру Василю Бубці – брату Сергія Бубки та співвласнику перереєстрованих юридичних осіб. Його підозрювали в організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні злочину та у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Ответить
+11
Людмила Павловська
За що йому дали героя. Все що він досяг , це було в ссср. 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Ну ти ля...ва ,хто ти краще скажи!?? Тільки правду!!!
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Сергій Федик
А ти взагалі, хто така?
Ответить
+5
pas2012
Ну від кацапани кращих коментарів не слід було очікувати, Бущану краще відключити їй інстаграм а то попазує від дружини поребриком), осміліла захисниця). Але доя чого її коменти на такий відомий свйт, спорт.уа вам немає про що писати?)
Ответить
+5
samird
Ого, а в кого це тут у нас голосок прорізався  . Нікому не відома губаста (це припущення, але я готовий ставити всліпу) особина жіночої статі, з очевидним інтелектом опосума називає відомого спортсмена з міцною громадянською позицією "шаріковим". Це сюр. Вони навіть не розуміють, що "шарікови" та "швондєри" - це вони самі. Яке неймовірне вбожество. Ну в принципі - який "герой", така і підтримка. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Vbolivalnyk-Peter
1. навіщо з думки якоїсь ку-ви робити сенсацію?
2. Навіщо взагалі оприлюднювати думку якоїсь ку-ви (кому взагалі цікаво її думка?)
3. Бущан і так "зірок з неба не хапає", в тепер через рот своєї ку-ви, ще й може мати додаткові проблеми. Жорі потрібно частіше використовувати їх рота за прямим призначенням, щоб вода меньше тринділа не подумавши ще й назагал....
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaly H
чергове промосковське гівно, з довгим рускім язіком.
Ответить
+3
ViAn
Гераскевич залишиться собою. Він цілісна людина. Розумна. Використає по максимуму свою популярність для того, щоб зібрати донати для ЗСУ.
А Вікторія вже закрила свій аккаунт. Впевнений, що у неї була важка ромова із Жорою і оточенням. Такі вони типові ці гиалуровані дружини футболістів. На жаль.
Ответить
+3
Перший Серед Рівних в бані
Якщо чесно сказати, серйозно без приколів, то губата неправа. Бо якщо якась особа явно працює на Росію, то до чого тут його усі титули, яка нафіг різниця і як це його виправдовує? Навіщо вона перелічує всі досягнення Бубки? Ніхто і не каже, що він був поганий спортсмен. Тут зовсім інша площина питання. У Тимощука он теж одсягнення яких мало у кого із Українських футболістів є, і Ліга Чемпіонів і Кубок Уєфа. І що тепер? 
Жора, це реально твоя дружина? Якась прямо агресивна така, злобна і совкворота. В той час як Бущан це ж сама доброта, гумор і позитив.
Ответить
+3
REALIST
а хто така ця ша.ава? 
Ответить
0
easterly
У вас півкраїни таких - спочатку танцюють на могилах воїнів, а потім після піздюлей публічно каяться, бо знають, що нічого їм не буде, та йще такі ж кінчені пожаліють. Так і оця недотрахана робить по накатаній
Ответить
-1
Bahus1
Жабо гадючний двіж, ескортниця проти шкури
Ответить
-1
AVTO
як легко в наш час зробити "супермена". Далі карьера в політиці. Потім скурвиця як усі там. Потім знайдуть нового героя знову піар компанія і пішло поїхало.
Ответить
-3
Перший Серед Рівних в бані
По ходу нарвався Влад на серйозний відпор, закружилась голова від слави, героїзації і власній непогрішності, занесло, не розрахував, доведеться трохи притормозити. 
Бо коли ти із героя перетворишся у токсичного нитіка і нарциса, то так можна і місця в списку Слуги Народа і не отримати. Треба вміти вчасно зупинитися. 
Ответить
-3
Перший Серед Рівних в бані
ХАХАХАХАХА))))
Ответить
-3
Перший Серед Рівних в бані
Влад обережно, не стань токсичним, не втрать німб над головою і ореол святості і героїчності. Ти ще потрібен Зеленському, щоб використати тебе як презерватив в якості одного із обличь і перших вітринних номерів в списку партії Слуга Народу на майбутніх виборах. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних в бані
Я за цим усім спостерігаю з попкорном і отримую задоволення, як різні особи яких я усіх недолюблюю мочать одне одного.
Ответить
-8
Популярные новости
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 11
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем