Шандрук отреагировал на поражение Вереса в противостоянии с Шахтером

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями после игры против донецкого «Шахтера», в которой его подопечные уступили – 0:1.

«По сравнению с прошлой игрой, мы сделали несколько изменений в стартовом составе. В команде хорошая, здоровая конкуренция – поэтому не вижу проблем в точечной ротации.

С выходом на поле Лассины Траоре игра несколько изменилась. Игроки «Шахтера» начали выполнять больше кроссов, фланговых передач. Стало еще больше борьбы, нужно было еще эффективнее играть на подборах. Может, именно с этим мы и не справились. Пропустили после стандарта.

Во втором тайме мы в большинстве своем играли на собственной половине поля, не было качественных шансов для контратак. А играть под постоянным давлением очень непросто. К сожалению, пропустили в конце игры.

Думаю, что нам не хватило концентрации как раз на заключительных минутах матча, когда появилась усталость. Конечно, над этим следует также работать в тренировочном процессе. Мы очень много мячей как раз пропускаем на фоне потери концентрации в решающий момент.

Относительно качества газона на Арене Львов – учитывая погодные условия, это очень хороший газон. И по моему мнению, команды показали достаточно качественный футбол.

В общем, в каждой игре есть определенные положительные и отрицательные моменты. И эта игра не исключение. Поблагодарил сегодня команду за бойцовский характер, за волю к победе. Команда хотела отыграться. Мы бежали и пробовали даже прессинговать. Когда есть характер, тогда можно двигаться вперед.

Конечно, после более глубокого анализа, просмотра видео – мы спокойно с игроками пересмотрим игру и сделаем выводы», – рассказал Шандрук.