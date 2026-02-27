Экс-форвард сборной Украины: «Леху не удастся удивить Шахтер»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua сделал прогноз на поединки с участием украинцев:

– Считаю, что визави «Шахтера» в Лиге конференций – «Лех» из польской Познани – из проходных. «Лех» занимает третье место в Экстраклясе, но даже в родных стенах не производит впечатление непобедимого. Чуть беспокоит, что у «Леха» больше игровой практики и то, что оба поединка пройдут на территории соперника.

– Возможно, если еще не поздно, менеджменту «горняков» стоило позаботиться, чтобы принимать «Лех» не в Кракове, а в другой стране?

– Конечно, это было бы хорошо. Ведь у «Леха» есть серьезная поддержка 12 игроков дома и можно не сомневаться, что и на повторном поединке в Кракове будет много болельщиков из Познани.

Конечно, это весомый козырь, но, на мой взгляд, шансы «Шахтера» все же выше благодаря более совершенному индивидуальному мастерству игроков.

– Теперь давайте о самом престижном континентальном турнире – Лиге чемпионов, где у нас есть два представителя: Андрей Лунин из «Реала» и Илья Забарный (ПСЖ). Увидим ли мы их в поединках с «Манчестер Сити» и «Челси»?

– Сложно сказать, ведь они – игроки ротации. Разве что не обойдется без травм лидеров, дублерами которых являются украинцы.

Что касается прогноза, то я думаю, что «Манчестер Сити» и ПСЖ пройдут дальше, хотя досадно, что пути таких мощных команд пересеклись еще на дальних подступах к вершине.

– Тогда, наконец, возможно именно в матче с испанской «Сельтой» в Лиге Европы откроет счет забитым мячам за «Лион» украинец Роман Яремчук?

– Я только «за». Это бы придало ему уверенность перед матчем плей-офф со шведами в борьбе за путевку на чемпионат мира. Склоняюсь к тому, что «аргументы «горожан» будут сильнее, – сказал Гецко.