Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард сборной Украины: «Леху не удастся удивить Шахтер»
Лига чемпионов
27 февраля 2026, 21:01 |
413
0

Экс-форвард сборной Украины: «Леху не удастся удивить Шахтер»

Бывший нападающий национальной команды Иван Гецко сделал прогноз на поединки с участием украинцев

27 февраля 2026, 21:01 |
413
0
Экс-форвард сборной Украины: «Леху не удастся удивить Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua сделал прогноз на поединки с участием украинцев:

– Считаю, что визави «Шахтера» в Лиге конференций – «Лех» из польской Познани – из проходных. «Лех» занимает третье место в Экстраклясе, но даже в родных стенах не производит впечатление непобедимого. Чуть беспокоит, что у «Леха» больше игровой практики и то, что оба поединка пройдут на территории соперника.

– Возможно, если еще не поздно, менеджменту «горняков» стоило позаботиться, чтобы принимать «Лех» не в Кракове, а в другой стране?

– Конечно, это было бы хорошо. Ведь у «Леха» есть серьезная поддержка 12 игроков дома и можно не сомневаться, что и на повторном поединке в Кракове будет много болельщиков из Познани.

Конечно, это весомый козырь, но, на мой взгляд, шансы «Шахтера» все же выше благодаря более совершенному индивидуальному мастерству игроков.

– Теперь давайте о самом престижном континентальном турнире – Лиге чемпионов, где у нас есть два представителя: Андрей Лунин из «Реала» и Илья Забарный (ПСЖ). Увидим ли мы их в поединках с «Манчестер Сити» и «Челси»?

– Сложно сказать, ведь они – игроки ротации. Разве что не обойдется без травм лидеров, дублерами которых являются украинцы.

Что касается прогноза, то я думаю, что «Манчестер Сити» и ПСЖ пройдут дальше, хотя досадно, что пути таких мощных команд пересеклись еще на дальних подступах к вершине.

– Тогда, наконец, возможно именно в матче с испанской «Сельтой» в Лиге Европы откроет счет забитым мячам за «Лион» украинец Роман Яремчук?

– Я только «за». Это бы придало ему уверенность перед матчем плей-офф со шведами в борьбе за путевку на чемпионат мира. Склоняюсь к тому, что «аргументы «горожан» будут сильнее, – сказал Гецко.

По теме:
Букмекеры оценили шансы Шахтера на трофей Лиги конференций после жеребьевки
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Фонсека столкнулся с проблемами в Лионе. Тренер сделал заявление о Яремчуке
Лига чемпионов ПСЖ Челси Ангелина Забарная Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига Европы Сельта Лион Роман Яремчук Лига конференций Шахтер Донецк Лех Познань Иван Гецко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя. Усик и Ломаченко вступились
Другие виды | 27 февраля 2026, 15:34 28
Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя. Усик и Ломаченко вступились
Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя. Усик и Ломаченко вступились

Владислав выступил в Верховной Раде после скандала с МОК на Олимпиаде

Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Олимпийские игры | 27 февраля 2026, 07:29 40
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков

Sport.ua подводит итоги третьей для Украины безмедальной Олимпиады

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 27.02.2026, 06:00
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Другие виды | 27.02.2026, 06:30
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Один из топовых легионеров решил покинуть Украинскую Премьер-лигу летом
Футбол | 27.02.2026, 18:51
Один из топовых легионеров решил покинуть Украинскую Премьер-лигу летом
Один из топовых легионеров решил покинуть Украинскую Премьер-лигу летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 47
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 8
Другие виды
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем