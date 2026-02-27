Вячеслав СУРКИС: «Пью чай, а мне говорят – выходи играть за Динамо»

Вратарь Вячеслав Суркис в день своего 20-летия получил возможность дебютировать за первую команду киевского Динамо.

Игрок вышел на замену в матче УПЛ против Эпицентра.

«Лучшего подарка быть не может. Узнал о дебюте за 15 минут до выхода. Я пошел в раздевалку, сделал себе чай, а мне говорят – сейчас будешь выходить. Так все быстро было, что не успел поволноваться».

«10 минут сыграл, пару раз ногами сыграл, а ударов в створ не было. Много молодых игроков из U-19, старшие ребята подсказывают. Кто кумир? Думаю, Джанлуиджи Буффон, если за все время», – сказал Суркис.

Игрок является сыном Григория Суркиса и племянником Игоря Суркиса.