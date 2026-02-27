Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер должен проходить Лех»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер должен проходить Лех»

Известный тренер – о сегодняшнем жребии для «горняков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26, в которой «горнякам» достался польский «Лех».

Для одного из опытнейших отечественных тренеров Мирона Маркевича особенности польского футбола хорошо известны. В свое время в качестве наставника разных команд он проводил контрольные и официальные матчи с клубами этой страны, под его руководством играли легионеры из Польши, а еще неоднократно получал приглашение на пост главного тренера польских клубов элиты.

Когда стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, в результате которого донецкий «Шахтер» получил в соперники «Лех» из Познани, корреспондент Sport.ua поинтересовался мнением Маркевича.

– С одним из представителей польского футбола, «Легией», в нынешнем еврокубковом розыгрыше «горняки» уже играли, – сказал он. – Так что «Лех» – это нечто подобное. В Польше большинство команд равны между собой по классу, поэтому и провожу эту параллель.

– Как расцениваете шансы команды Арды Турана?

– «Шахтер» должен проходить «Лех». Хотя всем ясно, что легких команд в еврокубковых турнирах на такой стадии нет. Но я все же считаю, что у «Шахтера» более квалифицированные футболисты. Впрочем, время покажет.

– В случае преодоления польского барьера соперником «горняков» в 1/4 финала может стать кто-то из пары АЗ (Алкмаар) – «Спарта» (Прага).

– По моему мнению, все три команды – как «Лех», так и АЗ и «Спарта», относятся к таким, которые можно обыгрывать. Ничего удивительного в этих соперниках я не вижу. Но как бы то ни было, а к этим матчам «Шахтер» должен отнестись ответственно, – считает Маркевич.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
