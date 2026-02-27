Сыграют ли Зубков и Батагов? Стартовые составы Трабзонспора и Карагюмрюк
Матч 24-го тура чемпионата Турции состоится в пятницу, 27 февраля, в 19:00 по киевскому времени
В пятницу, 27 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Трабзонспор» и «Карагюмрюк».
Команды сыграют на стадионе «Papara Park» в Трабзоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник Арсений Батагов выйдет на поле с первых минут, а вот вингер Александр Зубков начнет игру со скамейки запасных.
«Трабзонспор» набрал 48 баллов и разместился на третьей позиции в турнирной таблице. «Карагюмрюк» занимает последнее, 18-е место, имея в своем активе 13 пунктов.
Стартовые составы на матч чемпионата Турции Трабзонспор – Карагюмрюк:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сеск Фабрегас может стать тренером «Интера»
Владислав выступил в Верховной Раде после скандала с МОК на Олимпиаде