Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграют ли Зубков и Батагов? Стартовые составы Трабзонспора и Карагюмрюк
Турция
27 февраля 2026, 18:08 |
Сыграют ли Зубков и Батагов? Стартовые составы Трабзонспора и Карагюмрюк

Матч 24-го тура чемпионата Турции состоится в пятницу, 27 февраля, в 19:00 по киевскому времени

ФК Трабзонспор

В пятницу, 27 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Трабзонспор» и «Карагюмрюк».

Команды сыграют на стадионе «Papara Park» в Трабзоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник Арсений Батагов выйдет на поле с первых минут, а вот вингер Александр Зубков начнет игру со скамейки запасных.

«Трабзонспор» набрал 48 баллов и разместился на третьей позиции в турнирной таблице. «Карагюмрюк» занимает последнее, 18-е место, имея в своем активе 13 пунктов.

Стартовые составы на матч чемпионата Турции Трабзонспор – Карагюмрюк:

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Фатих Карагюмрюк Александр Зубков Арсений Батагов стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
