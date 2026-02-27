Определена финальная пара турнира ATP 500 в Дубае

В субботу, 28 февраля, состоится финальный поединок на хардовом турнире ATP 500 Дубай.

Канадский теннисист, первый сеяный на турнире Феликс Оже-Альяссим (ATP 8) проиграл нейтралу Даниилу Медведеву (ATP 11) в матче 1/2 финала пятисотника – 4:6, 2:6.

Представитель Нидерландов Таллон Грикспор (ATP 25) выбил нейтрала Андрея Рублева (ATP 18) в полуфинальном матче – 7:5, 7:6 (8:6). В концовке первой партии Таллон брал медицинский перерыв из-за боли в левой ноге. На тай-брейке второго сета Таллон ушел с двойного сетбола. Грикспор реализовал 37 виннеров и 20 подач на вылет.

Для Грикспора это будет шестой финал в карьере. Таллон впервые обыграл трех игроков топ-20 подряд. Помимо Рублева, он также прошел Александра Бублика (АТР 10) и Якуба Меншика (АТР 13).

Финал пятисотника в Дубае между Грикспором и Медведевым состоится 28 февраля. Счет 1:0 в пользу нидерландского теннисиста.

АТР 500 Дубай. 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим [8] – Даниил Медведев [11] – 4:6, 4:6

Андрей Рублев [18] – Таллон Грикспор [25] – 5:7, 6:7 (6:8)