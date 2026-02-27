Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена финальная пара турнира ATP 500 в Дубае
ATP
27 февраля 2026, 19:32 | Обновлено 27 февраля 2026, 20:34
346
0

Определена финальная пара турнира ATP 500 в Дубае

Оже-Альяссим проиграл бесфлажному Медведеву, Грикспор выбил нейтрала Рублева

27 февраля 2026, 19:32 | Обновлено 27 февраля 2026, 20:34
346
0
Определена финальная пара турнира ATP 500 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллон Грикспор

В субботу, 28 февраля, состоится финальный поединок на хардовом турнире ATP 500 Дубай.

Канадский теннисист, первый сеяный на турнире Феликс Оже-Альяссим (ATP 8) проиграл нейтралу Даниилу Медведеву (ATP 11) в матче 1/2 финала пятисотника – 4:6, 2:6.

Представитель Нидерландов Таллон Грикспор (ATP 25) выбил нейтрала Андрея Рублева (ATP 18) в полуфинальном матче – 7:5, 7:6 (8:6). В концовке первой партии Таллон брал медицинский перерыв из-за боли в левой ноге. На тай-брейке второго сета Таллон ушел с двойного сетбола. Грикспор реализовал 37 виннеров и 20 подач на вылет.

Для Грикспора это будет шестой финал в карьере. Таллон впервые обыграл трех игроков топ-20 подряд. Помимо Рублева, он также прошел Александра Бублика (АТР 10) и Якуба Меншика (АТР 13).

Финал пятисотника в Дубае между Грикспором и Медведевым состоится 28 февраля. Счет 1:0 в пользу нидерландского теннисиста.

АТР 500 Дубай. 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим [8] – Даниил Медведев [11] – 4:6, 4:6
Андрей Рублев [18] – Таллон Грикспор [25] – 5:7, 6:7 (6:8)

По теме:
Определены обе пары 1/2 финала турнира АТР 500 в Дубае
Оже-Альяссим идет дальше. Определена первая пара 1/2 финала ATP 500 в Дубае
26 февраля состоятся матчи 1/4 финала ATP 500 в Дубае. Пары и расписание
ATP Дубай Феликс Оже-Альяссим Таллон Грикспор Даниил Медведев Андрей Рублев
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Другие виды | 27 февраля 2026, 06:30 11
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине

Экс-президент НОК считает, что хотят уничтожить его репутацию

Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 февраля 2026, 13:30 8
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Придется ненадолго убрать из головы будущего соперника в еврокубке

Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Олимпийские игры | 26.02.2026, 21:59
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27.02.2026, 15:17
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Теннис | 27.02.2026, 14:06
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 25
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
26.02.2026, 08:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем